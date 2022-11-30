Женщина впервые в истории назначена главным судьей матча ЧМ по футболу

Француженка Стефани Фраппар назначена главным судьей на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики. Об этом Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила в Twitter.



Фраппар станет первой в истории женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира в качестве главного судьи.



Ранее 28-летняя француженка работала четвертым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша — Мексика (0:0).