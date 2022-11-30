30.11.2022, 09:01
Женщина впервые в истории назначена главным судьей матча ЧМ по футболу(2)
ФОТО: | Scanpix
Француженка Стефани Фраппар обслужит решающий матч группы Е между сборными Германии и Коста-Рики. Ранее она работала главным судьей на финале Суперкубка УЕФА и матчах Лиги чемпионов.
Француженка Стефани Фраппар назначена главным судьей на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики. Об этом Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила в Twitter.
Фраппар станет первой в истории женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира в качестве главного судьи.
Ранее 28-летняя француженка работала четвертым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша — Мексика (0:0).