ЧМ-2022 по футболу
30.11.2022, 09:01

Женщина впервые в истории назначена главным судьей матча ЧМ по футболу

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ФОТО: DAMIEN MEYER | Scanpix

Француженка Стефани Фраппар обслужит решающий матч группы Е между сборными Германии и Коста-Рики. Ранее она работала главным судьей на финале Суперкубка УЕФА и матчах Лиги чемпионов.

Француженка Стефани Фраппар назначена главным судьей на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Коста-Рики. Об этом Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила в Twitter.

Фраппар станет первой в истории женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира в качестве главного судьи.

Ранее 28-летняя француженка работала четвертым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша — Мексика (0:0).

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