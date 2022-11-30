Новости Эстонии
30.11.2022, 09:21

Пьяная молодежь бросила 14-летнюю девочку у шоссе посреди ночи. Ее спас проезжавший мимо водитель

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14-aastase neiu päästis metsa äärest juhuslik autojuht. Pilt on illustratiivne.
14-aastase neiu päästis metsa äärest juhuslik autojuht. Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу в Вильяндимаа водитель подобрал на дороге 14-летнюю девочку, которую оставили ночью у края леса. Она простояла на морозе несколько часов.

В субботу около 6 часов утра полиция получила сообщение, что в Вильяндимаа мать разыскивает свою 14-летнюю дочь, которая не вернулась после праздника домой. Телефон подростка был выключен. На ее поиски отправились патрули из ближайших округов.

Девочка была на празднике с другими молодыми людьми, некоторые из которых были уже совершеннолетними. По словам полиции, совершеннолетняя молодежь употребляла алкоголь. Когда они узнали, что полиция ищет находившуюся с ними 14-летнюю девочку, то они в спешке покинули место праздника.

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