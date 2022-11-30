Повышение цен вызвало экономический спад в Эстонии

В текущих ценах ВВП увеличился на 13,9%, однако, аналогично первой половине года, в основном поднялись цены. Исключая влияние ценовых факторов, падение показали как поступление налогов, так и добавленная стоимость.

Наибольшее положительное влияние в третьем квартале оказала профессиональная, научная и техническая деятельность. За ней последовали строительство и превысившая докоронавирусный уровень сфера услуг по проживанию и питанию. Незначительный рост показали также обрабатывающая промышленность и транспорт. Существенное отрицательное влияние оказало сельское хозяйство. Кроме того, экономический рост существенно замедлили энергетика и операции с недвижимым имуществом. „В текущих ценах добавленная стоимость в большинстве отраслей выросла более чем на 10%, однако за этим стоит быстрый рост цен. Это сократило реальный рост практически всех отраслей, а в половине из них даже вызвало спад“, — сказал ведущий аналитик Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.

Частное потребление, продемонстрировавшее рост в первом полугодии, в третьем квартале сократилось. Если в текущих ценах частное потребление увеличилось на 19,3%, то ввиду быстрого роста потребительских цен в реальной стоимости произошло падение на 0,4%. „Поскольку ввиду повышения цен на энергию повседневные расходы на жилье и транспорт стремительно выросли, то фактическое потребление прежде всего выросло в ресторанах и отелях, а также в сфере связи и услуг“, — дополнил Мюйрсепп. Больше всего уменьшились затраты на обустройство дома, большее внимание на это обращали во время вызванного коронавирусом кризиса. Кроме того, сократилось потребление в услугах здравоохранения, а также потребление одежды и обуви.

Потребление правительственного сектора увеличилось на 1,1%. Более всего на это повлияли рост затрат в государственном управлении и обороне, а также в образовании.