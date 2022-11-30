Не вернулась с работы. Полиция ищет 34-летнюю Ольгу

В полицию сообщили, что Ольга не пришла домой, в последний раз родственники выходили с ней на связь около 11 часов утра. Примерно в это же время женщина ушла с работы и отправилась в неизвестном направлении.

Она может быть за рулем красного легкового автомобиля Volkswagen Jetta с номерным знаком 835 MKK. Дозвониться до Ольги не получается, и такое исчезновение для женщины нетипично.

Полиция собирает информацию о возможном местонахождении женщины и направлениях ее передвижения. Описание было разослано всем патрулям в этом районе. Рост Ольги 163 см, она худощавого телосложения. У женщины длинные темные волосы и сережка с камнем в носу.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Ольги или если ее кто-то видел, сообщить об этом по телефону 112.