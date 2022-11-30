Бывшего футболиста „Спартака“ задержали со 115 кг наркотиков

Петкович был не один — вместе с ним задержали Деяна Рогановича. Всего по этому делу проходят восемь подозреваемых. Преступное объединение также занималось производством и вводом в оборот наркотических средств. Группировка завозила вещества через порт Амстердама, дальше потоки контрабанды направлялись по Европе.

Члены банды покупали бетонные плиты у одной из фабрик в Люксембурге, затем перевозили их в Бельгию и там вкладывали в строительные материалы кокаин. В них были обнаружены наркотические средства других типов. Об этом сообщает „Чемпионате“.

В публикации говорится, что бельгийская полиция нашла 22 бетонные плиты, в каждой из которых были спрятаны по три упаковки порошка более 1,1 килограмма каждая. В том же ангаре нашли ещё 37 неупакованных пакетов.

Обнаруженный в Арлоне кокаин через немецкую экспедиторскую компанию планировали перевезти в немецкий город Трир, а затем в Лондон для дальнейшей реализации.

48-летний Душан Петкович в качестве футболиста выступал за ОФК „Белград“, воспитанником которого является, испанскую „Мальорку“, „Йокогаму Маринос“ из Японии“, немецкий „Вольфсбург“, а также московский „Спартак“ и раменский „Сатурн“.