СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Решающий матч для Дании, а также противостояние Месси и Левандовского

Сегодня в группе D и С определяться очередные участники 1/8 финала:

Группа D:

На стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Австралии и Дании. Начало матча в 17:00.

Полуфиналисту прошлогоднего чемпионата Европы для выхода в плей-офф надо обязательно побеждать в сегодняшней встрече. Сборная Австралии набрала на два очка больше чем Дания, и для выхода в плей-офф у них возможностей больше. Если Тунис в параллельном матче сотворит сенсацию и обыграет Францию, то Австралии обязательно надо будет побеждать Данию. В случае победы Франции, Австралии будет достаточно сыграть вничью, и они во второй раз в своей истории выйдут в плей-офф.

На стадионе „Эдьюкэйшн Сити“ между собой сыграют сборные Туниса и Франции. Начало матча в 17:00.

Действующий чемпион мира - сборная Франции уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1). Сборная Туниса, набравшая всего одно очко и не забившая ни одного гола на турнире, загнала себя в угол. Для выхода из группы им нужно сотворить чудо и обыграть французов и надеяться на ничью в параллельном матче.

Турнирная таблица группы D:

Группа С:

На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Саудовской Аравии и Мексики. Начало матча в 21:00.

Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0) и уступила Аргентине с Месси (0:2). Для сохранения шансов на плей-офф мексиканцам нужна победа, а иначе они точно отправятся домой. Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину (2:1) и проиграла Польше (0:2). Саудовской Аравии для сохранения шансов на плей-офф нужно побеждать как можно крупнее (из-за разницы забитых и пропущенных) или сыграть вничью, но в таком случае надо ждать победу Польши, либо разгромную победу Аргентины.

На стадионе „ 974“ между собой сыграют сборные Польши и Аргентины. Начало матча в 21:00.