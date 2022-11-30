ПРЯМО СЕЙЧАС | Месси против Левандовского, кто пройдет дальше на ЧМ-2022?

На 8-й минуте Тунис едва не открыл счет. Защитник „Клуб Африкэн“ Гандри четко переправил мяч в сетку ворот французов после подачи со стандарта с левого фланга, но оказался вне игры, и гол не был засчитан. На 35-й минуте у Туниса после дальнего удара вновь была возможность открыть счет, но Манданда справился. На 42-й минуте тунисец Слиман шикарным пасом вывел Хазри в штрафную, а тот острейше простреливал вдоль ворот, но снова из офсайда.

На 60-й минуте, узнав о событиях в параллельном матче, сборная Австралии резко активизировалась, и Мэттью Леки убежал со своей половины поля к воротам датчан, и переиграв двух защитников, отправил мяч в дальний угол ворот. Это позволило сборной Австралии одержать победу и с 6 очками выйти со второго места в 1/8 финала чемпионата мира.

Уже на 3-й минуте игры защитник сборной Австралии Бехич получил желтую карточку. На 10-й минуте Лидстрем едва не открыл счет, и лишь подкат защитника австралийцев в штрафной площади спас ситуацию. А буквально через минуту свое мастерство пришлось демонстрировать вратарю номинальных хозяев и вытащить удар Йенсена из ближнего угла. В дальнейшем игра в 1-м тайме успокоилась и проходила без явных голевых моментов.

На протяжении большей части первого тайма Мексика продолжала владеть мячом, однако ни Пинеде, ни Чавесу из выгодных позиций не удалось открыть счет.

В первые минуты Мексика прочно завладела мячом и уже на третьей минуте едва не воплотила свои усилия в первый гол на турнире - Вега убежал один на один - но Саудовскую Аравию спас голкипер.

На 27-й минуте у ворот команды Польши снова полыхнуло, однако пожар вновь удалось потушить, на этот раз усилиями бросившегося под мяч защитника.

В стартовой трети первого тайма ближе к голу были аргентинцы - Месси проверил бдительность голкипера Щесны ударом в ближний угол - тот сборную Польши не подвел.

Но на 58-й минуте сборная Туниса все же открыла счет, который был засчитан. После выхода на замену Килиана Мбаппе и других лидеров сборной Франции характер игры приобрел другой оттенок, и Гризманну на 8-й добавленной минуте удалось сравнять счет. Однако судья этот гол отменил. Что не помешало сборной Франции выйти в 1/8 финала с 1-го места в группе.

До игры

Группа D:

На стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Австралии и Дании. Начало матча в 17:00.

Полуфиналисту прошлогоднего чемпионата Европы для выхода в плей-офф надо обязательно побеждать в сегодняшней встрече. Сборная Австралии набрала на два очка больше чем Дания, и для выхода в плей-офф у них возможностей больше. Если Тунис в параллельном матче сотворит сенсацию и обыграет Францию, то Австралии обязательно надо будет побеждать Данию. В случае победы Франции, Австралии будет достаточно сыграть вничью, и они во второй раз в своей истории выйдут в плей-офф.

На стадионе „Эдьюкэйшн Сити“ между собой сыграют сборные Туниса и Франции. Начало матча в 17:00.

Действующий чемпион мира - сборная Франции уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1). Сборная Туниса, набравшая всего одно очко и не забившая ни одного гола на турнире, загнала себя в угол. Для выхода из группы им нужно сотворить чудо и обыграть французов и надеяться на ничью в параллельном матче.

Турнирная таблица группы D:

Группа С:

На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Саудовской Аравии и Мексики. Начало матча в 21:00.

Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0) и уступила Аргентине с Месси (0:2). Для сохранения шансов на плей-офф мексиканцам нужна победа, а иначе они точно отправятся домой. Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину (2:1) и проиграла Польше (0:2). Саудовской Аравии для сохранения шансов на плей-офф нужно побеждать как можно крупнее (из-за разницы забитых и пропущенных) или сыграть вничью, но в таком случае надо ждать победу Польши, либо разгромную победу Аргентины.

На стадионе „ 974“ между собой сыграют сборные Польши и Аргентины. Начало матча в 21:00.

Для выхода из группы сборной Аргентины надо обязательно побеждать, ничья также сохранит шансы на 1/8 финала, но только в том случае, если Мексика не проиграет Саудовской Аравии. Польша лидирует в группе с 4 очками, и для выхода из группы их устроит ничья, а в случае поражения и победы Саудовской Аравии в параллельном матче, они отправятся домой.

Турнирная таблица группы С: