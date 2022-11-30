Аргентина обыграла Польшу, но обе команды проходят дальше на ЧМ-2022

На 70-й минуте Мартин загубил верный шанс забить 3-й мяч. На 83-й минуте Лосано и Чавес разыграли штрафной, который мог бы похоронить надежды Польши в параллельном матче, но не сумели переиграть стенку.

Однако на 47-й минуте Мексика вернулась в борьбу за путевку в 1/8 финала - после подачи углового Мартин из вратарской внес мяч в сетку. А спустя 5 минут Чавес кладет мяч со штрафного - 0:2.

На протяжении большей части первого тайма Мексика продолжала владеть мячом, однако ни Пинеде, ни Чавесу из выгодных позиций не удалось открыть счет.

В первые минуты Мексика прочно завладела мячом и уже на третьей минуте едва не воплотила свои усилия в первый гол на турнире - Вега убежал один на один - но Саудовскую Аравию спас голкипер.

За 5 минут до истечения основного времени матча защитник сборной Польши вывел к собственным воротам Лаутаро Мартинеса, но форвард сборной Аргентины промахнулся. Уже в компенсированное время Тальяфико перебросил мяч через Щесны, но защитник вынес мяч из пустых ворот, подарив Польше - с учетом результата параллельного матча - путевку в 1/8 финала.

Но сразу после начала второго тайма Аргентина открыла счет. Макалистер после подачи с правого фланга неловко ударил по мячу примерно с 14 метров, но тот так закрутился в дальний угол, что даже Щесны был бессилен. А через 5 минут Месси едва не убежал один на один.

Главный момент 1-го тайма произошел на 38-й минуте, когда судья после длительных видеопросмотров назначил крайне сомнительный пенальти в ворота сборной Польши, однако Лео Месси не сумел с точки переиграть Войцеха Щесны, который отбил уже свой второй 11-метровый на чемпионате мира-2022.

На 27-й минуте у ворот команды Польши снова полыхнуло, однако пожар вновь удалось потушить, на этот раз усилиями бросившегося под мяч защитника.

В стартовой трети первого тайма ближе к голу были аргентинцы - Месси проверил бдительность голкипера Щесны ударом в ближний угол - тот сборную Польши не подвел.

На 5-й компенсированной минуте Саудовская Аравия поймала соперника на контратаке и отквитала один гол. В итоге обе команды остались за бортом плей-офф.

Турнирная таблица группы С

Австралия - Дания 1:0

Уже на 3-й минуте игры защитник сборной Австралии Бехич получил желтую карточку. На 10-й минуте Лидстрем едва не открыл счет, и лишь подкат защитника австралийцев в штрафной площади спас ситуацию. А буквально через минуту свое мастерство пришлось демонстрировать вратарю номинальных хозяев и вытащить удар Йенсена из ближнего угла. В дальнейшем игра в 1-м тайме успокоилась и проходила без явных голевых моментов.

На 60-й минуте, узнав о событиях в параллельном матче, сборная Австралии резко активизировалась, и Мэттью Леки убежал со своей половины поля к воротам датчан, и переиграв двух защитников, отправил мяч в дальний угол ворот. Это позволило сборной Австралии одержать победу и с 6 очками выйти со второго места в 1/8 финала чемпионата мира.

Тунис - Франция 1:0

На 8-й минуте Тунис едва не открыл счет. Защитник „Клуб Африкэн“ Гандри четко переправил мяч в сетку ворот французов после подачи со стандарта с левого фланга, но оказался вне игры, и гол не был засчитан. На 35-й минуте у Туниса после дальнего удара вновь была возможность открыть счет, но Манданда справился. На 42-й минуте тунисец Слиман шикарным пасом вывел Хазри в штрафную, а тот острейше простреливал вдоль ворот, но снова из офсайда.

Но на 58-й минуте сборная Туниса все же открыла счет, который был засчитан. После выхода на замену Килиана Мбаппе и других лидеров сборной Франции характер игры приобрел другой оттенок, и Гризманну на 8-й добавленной минуте удалось сравнять счет. Однако судья этот гол отменил. Что не помешало сборной Франции выйти в 1/8 финала с 1-го места в группе.

До игры

Группа D:

На стадионе „Аль Джануб“ между собой сыграют сборные Австралии и Дании. Начало матча в 17:00.