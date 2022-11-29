Большая чистка в „Левадии“: шесть игроков и один тренер покинули клуб

Максим Подхолюзин, пришедший в клуб в 2006 году, дольше всех играл в „Левадии“. Подхолюзин, перешедший в основную команду из юношеской команды, в итоге сумел сыграть за основную команду „Левадии“ 416 игры, забив за это время 16 голов. Кроме того, 30-летнему защитнику удалось стать чемпионом Эстонии с „Левадией“ целых четыре раза – в 2009, 2013, 2014 и 2021 годах. Пять раз выиграть Кубок Эстонии (2010, 2012, 2014, 2018, 2021), а также пять раз Суперкубок (2010, 2013, 2015, 2018, 2022).

Илья Антонов провел в „Левадии“ семь сезонов. Первый его период в „Левадии“ длился с 2012 по 2017 год, а в начале 2021 года он вернулся в клуб снова. Всего он трижды становился чемпионом Эстонии в составе „Левадии“ (в 2013, 2014 и 2021 годах). Три раза Кубок Эстонии (2012, 2014, 2021) и три раза Суперкубок (2013, 2015, 2022). Всего Антонов провел в „Левадии“ 231 игру и забил 16 голов.

Маркус Юргенсон выступал за „Левадию“ пять сезонов с 2018 по 2022 год. Юргенсон в составе „Левадии“ стал чемпионом Эстонии в 2021 году, а также дважды выигрывал Кубок Эстонии (2018, 2021). В 2018 и 2022 годах выиграл Суперкубок. Всего Юргенссон сыграл в „Левадии“ 122 игры и забил 14 голов.

Максимилиано Удже и Милан Митрович присоединились к „Левадии“ прошлым летом и выиграли чемпионат Эстонии и Суперкубок. Удже сыграл в общей сложности 56 игр и забил 5 голов в составе „Левадии“, а Митрович провел 52 игры в составе „Левадии“.

Лилиу присоединился к „Левадии“ в начале этого сезона, и помог выиграть Суперкубк. В составе основной команды „Левадии“ бразильский нападающий провел 28 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Сербский тренер по физподготовке Александр Илич присоединился к „Левадии“ с начала этого сезона.