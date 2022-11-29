RusDelfi В УКРАИНЕ | „Лучик света в конце тоннеля“. Как работают „пункты несокрушимости“ в Киеве и области

„Когда воздушная тревога, то нас выгоняют в бомбоубежище, мы не учимся там, просто сидим“, - добавляет Александра. „Бывают воздушные тревоги по часу, по два. Просто нереально учиться. Там еще и холодно“, - рассказывает Аня. Ребята отмечают, что они не падают духом и верят, что Украина победит, а все нынешние сложности надо лишь пережить. „Ждем победы ВСУ на поле боя. Нас ничто не сломает, никакая ракета. И поддержка от других стран нам также очень нравится“, - говорит Александра.

„Свет выключается постоянно, а уроки надо делать, баллы с неба не падают“, - замечает девушка. По словам молодых людей, в условиях войны учиться стало сложнее, чем во времена ковида.

Молодые люди говорят, что сейчас делают уроки через телефон, но в будущем планируют приходить сюда с тетрадями и учебниками.

„Этот пункт обогрева просто спасает жизнь. Можно поесть, выпить чаю, тут очень дружно. Мне очень удобно здесь“, - добавляет Александра.

„Я пришла сюда подзарядить телефон, сделать уроки, потому что здесь есть интернет. Согреться, потому что в квартирах сейчас очень холодно, отопления нет, свет пропадает очень часто“, - рассказывает Александра, которая пришла в палатку с братом Николаем и подругой Аней.

„Пункт несокрушимости“ представляет собой большую палатку. Здесь есть несколько столов, стулья и скамейки. Приходят сюда люди разных возрастов. Ученики, родители с детьми, пожилые люди.

В Киеве встретить людей можно не во всех палатках — света в украинской столице нет в половине жилых помещений, и те, кому повезло, конечно, дома. В жилом массиве Воскресенка, в Днепровском районе Киева, света нет, поэтому в „Пункте несокрушимости“ есть люди. Здесь бесплатно можно попить чаю, кофе, даже перекусить - дают лапшу быстрого приготовления, которая заливается кипятком. Есть и печенье.

Адреса „Пунктов несокрушимости“ можно найти на специальном сайте . „Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – „пункты несокрушимости“. По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше“, - рассказывает о новом проекте президент Украины Владимир Зеленский.

Лучик света в конце тоннеля

Татьяна пришла в палатку с супругом и маленьким сыном. Она говорит, что дома нет света, здесь заряжают телефоны и компьютеры. А поскольку здесь есть детский уголок, то и ребенку не скучно, он может поиграть.

„Для нас это это просто чудо, что ребенок может поиграть в детском уголке. Это просто супер!“ - говорит Татьяна, которая узнала о „пункте несокрушимости“ от своей знакомой.

Женщина говорит, что и в дальнейшем будет сюда приходить, если будут отключения света в домах.

„Нам тут от дома вообще две остановки, удобно. Людям нужна хоть какая-то надежда: подзарядил телефоны и дальше живешь. Это как лучик света в конце туннеля. Люди ж работают, надо быть постоянно на связи. А где еще зарядить телефоны? Люди здесь учатся, общаются. Спасибо тем, кто придумал это. Молодцы. Нам очень нравится“, - говорит Татьяна.

В самом центре Киева, в Соломенском районе в „пункте несокрушимости“ пусто. Работники палатки обращают внимание, что в округе в домах есть свет, поэтому сейчас необходимости в этой палатке у жителей района нет. Один работников палатки советует съездить в „пункт несокрушимости“ в Ирпень.

„Я из Ирпеня, у нас двое суток не было света. Я и сам туда пойду, когда вернусь с работы“, - говорит мужчина.

Палатка расположена в центральном парке. Здесь многолюдно. Молодежь играет в карты, люди старшего возраста сидят в телефонах.

Согреться, связаться с родными и просто посидеть

„Я сама приехала из Днепра. Живу в квартире у внучки, сама внучка уехала за кордон. Долгое время не было связи, невозможно было связаться с родными и друзьями из Днепра. Они у меня все остались там. Вот, пришла сюда, чтобы с ними поговорить через интернет, - рассказывает женщина. - Сестра моя в Кривом Роге. Вот только недавно она дозвонилась до меня. Говорит, что звонит, звонит и не может дозвониться. Но вы же сами понимаете почему“.

По словам нашей собеседницы, в Ирпене часто отключают свет, а здесь в палатке еще можно и согреться, попить чаю.