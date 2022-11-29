Эстония - столица торнадо? Агентство окружающей среды выпустило карту с подробной информацией

Известные задокументированные случаи торнадо, связанные с Эстонией, относятся к 18 веку. Их подробно изучили Айн Каллис и Андрес Таранд, чья совместная работа отразилась в книге „Эстонские торнадо“.

Нынешняя карта дает представление о пространственном распределении смерчей и торнадо на территории Эстонии за последние 100 лет. Кроме того, нажав на соответствующий символ, можно узнать подробности каждого случая. К примеру, с 1922 года в Эстонии наблюдались как минимум 206 торнадо и 159 смерчей.