29.11.2022, 18:45
Эстония - столица торнадо? Агентство окружающей среды выпустило карту с подробной информацией
ФОТО: | Delfi Meedia
При упоминании потенциально опасной погоды в Эстонии чаще всего речь идет о штормах. Однако согласно карте и вопреки убеждениям многих торнадо и смерчи в нашей стране тоже случаются.
Известные задокументированные случаи торнадо, связанные с Эстонией, относятся к 18 веку. Их подробно изучили Айн Каллис и Андрес Таранд, чья совместная работа отразилась в книге „Эстонские торнадо“.
Нынешняя карта дает представление о пространственном распределении смерчей и торнадо на территории Эстонии за последние 100 лет. Кроме того, нажав на соответствующий символ, можно узнать подробности каждого случая. К примеру, с 1922 года в Эстонии наблюдались как минимум 206 торнадо и 159 смерчей.
Карта доступна по ссылке.