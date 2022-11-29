ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Последний раз Никиту видели в час ночи 27 ноября в Деревне викингов (волость Козе). После этого его местонахождение неизвестно, телефон мужчины отключен.

Полиция ведет поиски Никиты со вчерашнего дня: проверены больницы, опрошены его знакомые и близкие. Окрестности Деревни викингов осмотрены с помощью собаки и дрона, но безрезультатно.

Приметы: рост около 185 см, среднего телосложения. Брюнет, глаза светло-зеленые, носит усы и небольшую бородку. Мужчина говорит по-русски и по-эстонски. Одет в серую зимнюю куртку (на фото), зеленые брюки и темно-коричневые сапоги. На голове - вязаная полосатая шапочка (на фото).

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты, позвонить по номеру 112.