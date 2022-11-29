29.11.2022, 18:24
Пожилая женщина в поисках кредита нарвалась на мошенников и потеряла крупную сумму
ФОТО: pixabay
Полиция возбудила в понедельник уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 73-летней жительницы Пярнуского уезда, сообщила Ляэнеская префектура.
Пару месяцев назад женщина в поисках возможности для взятия кредита нашла в интернете заинтересовавшее ее предложение с низкой процентной ставкой.
Потерпевшая подала заявление на получение кредита в размере 15 000 евро. После чего получила электронное письмо, в котором ее попросили для получения кредита заплатить различные „сборы“, что женщина и сделала.
Всего жительница Пярну для получения кредита перевела мошенникам не менее 2000 евро.