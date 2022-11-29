ПОДКАСТ | Чемпионат мира становится понятнее: Бразилия - явный фаворит, Англия вернулась к истокам
Слушайте подкаст о втором туре чемпионата мира в Катаре. Во вторник вечером начнутся финальные игры в групповом этапе.
Журналисты RusDelfi обсудили нынешнее положение дел в групповом этапе чемпионата мира 2022. Бразилия оставляет только позитивные впечатления, не оставляя шансов соперникам. Аргентинцы смогли реабилитироваться, но впереди сложный матч с Польшей. Испания и Германия провели самую интересную ничью за всю историю турнира, а Англия, наоборот, вернулась к правилам главного тренера Саутгейта - играют надежно и незрелищно.
Во вторник вечером Эквадор встретится с Сенегалом. Команды поборются за второе место, в то же время Нидерланды сыграют с Катаром, которому сложно проиграть. Начало матчей в 17:00. В группе Б исторические сражения: США - Иран, Англия - Уэльс. Старт в 21:00.
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