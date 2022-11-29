ПОДКАСТ | Чемпионат мира становится понятнее: Бразилия - явный фаворит, Англия вернулась к истокам

Журналисты RusDelfi обсудили нынешнее положение дел в групповом этапе чемпионата мира 2022. Бразилия оставляет только позитивные впечатления, не оставляя шансов соперникам. Аргентинцы смогли реабилитироваться, но впереди сложный матч с Польшей. Испания и Германия провели самую интересную ничью за всю историю турнира, а Англия, наоборот, вернулась к правилам главного тренера Саутгейта - играют надежно и незрелищно.