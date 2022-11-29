Новости Эстонии
29.11.2022, 19:04

Глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил, когда будет назван кандидат на пост гендиректора PPA

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Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс
Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс
ФОТО: ILMAR SAABAS | Delfi Meedia

Противодействие партии премьер-министра назначению Вейко Коммусаара руководителем Департамента полиции и погранохраны (PPA) заставляет министра внутренних дел искать нового кандидата.

„Так как премьер-министр публично сообщила на прошлой неделе, что не поддерживает выбранного мною кандидата, то я предложу нового, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) порталу Delfi. - В коалиции должна быть поддержка. К следующей неделе я сделаю новое предложение“.

По словам Ляэнеметса, он взвешивает имеющиеся кандидатуры (нынешних заместителей гендиректора PPA) Эгерта Беличева и Кристы Аас, а также изучает возможность представить новые имена. „В Эстонии есть несколько очень хороших людей, которые могли бы руководить этим ведомством“, - сказал министр.

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