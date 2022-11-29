29.11.2022, 19:04
Глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил, когда будет назван кандидат на пост гендиректора PPA(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Противодействие партии премьер-министра назначению Вейко Коммусаара руководителем Департамента полиции и погранохраны (PPA) заставляет министра внутренних дел искать нового кандидата.
„Так как премьер-министр публично сообщила на прошлой неделе, что не поддерживает выбранного мною кандидата, то я предложу нового, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) порталу Delfi. - В коалиции должна быть поддержка. К следующей неделе я сделаю новое предложение“.