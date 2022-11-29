Глава МВД Лаури Ляэнеметс сообщил, когда будет назван кандидат на пост гендиректора PPA

„Так как премьер-министр публично сообщила на прошлой неделе, что не поддерживает выбранного мною кандидата, то я предложу нового, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) порталу Delfi. - В коалиции должна быть поддержка. К следующей неделе я сделаю новое предложение“.