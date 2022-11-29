Реальной угрозы нет! Участники исследования получат уведомление с предупреждением об опасности

Министерство внутренних дел и Центр тревоги совместно с Министерством экономики и коммуникаций и Фондом государственных инфокоммуникаций разрабатывают техническую возможность отправки коротких сообщений об угрозе. Сообщения будут отправляться на мобильные телефоны людям, находящимся в опасной зоне, в случае событий, угрожающих жизни, здоровью или государственной безопасности (например, пожар, массовые беспорядки, опасная пища и т. д.). Перед тем, как запустить систему, Министерство внутренних дел проведет исследование восприятия коротких сообщений и понятности содержания уведомлений.

По словам вице-канцлера Министерства внутренних дел Виолы Мурд, тестовые сообщения об опасности будут отправлены только на номера телефонов людей, которые зарегистрировались для участия в исследовании и осведомлены о них. Однако важно как можно шире оповестить о проводимом тестировании, чтобы предотвратить возможную панику. „Мобильный телефон — это личный предмет, однако нельзя исключать ситуацию, когда, например, не знающий об исследовании человек увидит сообщение, поступившее на лежащий на столе телефон. Для того, чтобы свести к минимуму возможные недоразумения, в начале сообщения пишется TEST, и мы еще раз подчеркиваем, что при получении тестовых сообщений реальной опасности в регионе нет, и людям не нужно беспокоиться о безопасности“.

На призыв протестировать уведомления об угрозе и оставить отзыв о нем откликнулись около 7000 человек. Представлены жители всех регионов и всех возрастных групп с эстонским, русским и английским языком общения. Министерство внутренних дел и Центр тревоги совместно с Министерством экономики и коммуникаций и Фондом государственных инфокоммуникаций выражают благодарность всем, кто зарегистрировался для участия в исследовании, и надеются на активную обратную связь. Отзывы можно оставить как через онлайн-опрос, так и по телефону.