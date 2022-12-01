Новый смартфон Mate 50 Pro — это мощная производительность с надежным аккумулятором и стильным дизайном
Тем, кто хочет иметь мощный инструмент в виде смартфона для выполнения как деловых, так и личных ежедневных задач, новая модель Huawei Mate 50 Pro предлагает настоящую технологическую революцию.
Новый флагман технологической компании Huawei - смартфон Mate 50 Pro - получил широкое международное признание благодаря своим передовым технологиям камеры, но он также может весьма удивить многими другими возможностями, которые делают это смарт-устройство надежным спутником. Давайте посмотрим, какие инновации реализованы в технологиях этого устройства и как внешний вид новой модели выведен на совершенно новый уровень.
Смартфон, который никогда не зависнет
Скорость работы телефона и способность одновременно обрабатывать большое количество информации является, безусловно, ключевым моментом, отличающим модели профессионального уровня от средних. Чтобы любая текущая деятельность на смартфоне не „буксовала“ и не загружалась бесконечно, разработчики создали для новой модели Huawei Mate 50 Pro технологию SuperStorage, позволяющую добавить больше места на устройство для операционной обработки процессов, что становится возможным благодаря удалению повторяющихся файлов и сжатию редко используемых приложений.
На практике это означает, что телефон сначала упаковывает все приложения, которые не используются ежедневно, но при этом, если пользователю необходимо снова запустить такое приложение, то он может без труда распаковать его снова. Таким же образом устройство сканирует и удаляет файлы, которые дублируют друг друга или находятся в кэше и были созданы, например, при скачивании материалов из сети, но фактически не используются активно. Таким образом, технология SuperStorage позволяет сэкономить до 20 ГБ места на телефоне серии Mate 50 Pro с 256 ГБ памяти ROM, что дает смарт-устройству больше мощности и объема для, например, фотосъемки, рабочей деятельности или же для мобильных игр и прочего развлекательного контента.
Емкий аккумулятор в изящном корпусе
В нынешних буднях, когда мы ежедневно используем телефон как в личных, так и в профессиональных целях — например, для удаленного участия в рабочих собраниях или для навигации в пробках по дороге на важную рабочую встречу — весьма существенно, чтобы его аккумулятор не подвел нас в самый критичный момент. Именно поэтому в корпусе новой модели смартфона Mate 50 Pro размещена мощная батарея емкостью 4700 мАч, заряд которой для беззаботного использования можно поддерживать как проводной зарядкой мощностью 66 Вт, так и беспроводной быстрой зарядкой мощностью 50 Вт – так что даже во время самого интенсивного использования телефон будет за короткое время полностью заряжен. Таким образом, вы можете совершенно спокойно зарядить свой телефон просто во время утреннего кофе и провести с ним весь день — и это даже при самом интенсивном использовании.
Дизайн телефона будущего
Поскольку внешний вид и эстетика телефона, а также ощущение того, как смартфон лежит в руке, становятся все более важными для пользователей, то разработчики должны уделять все больше и больше внимания этим аспектам наряду с мощным технологическим содержимым. Так, например, говоря о смартфонах, все более важным показателем становится то, насколько мощная „начинка“ размещена внутри изящного корпуса, насколько умело и визуально со вкусом находятся на устройстве мощные камеры или же какова фактура тыльной крышки телефона. Например, для дизайнерского решения флагмана Huawei Mate 50 Pro используется вдохновленная космическим пространством круговая симметрия, когда четыре мощные тыльные камеры телефона размещены на корпусе так, что не появляются неестественные изгибы или бортики. С тем же подходом на переднем экране устройства расположены две фронтальные камеры топ-класса, которые не мешают пользователю и не уменьшают площадь экрана. При этом мелкие детали были обработаны для максимальной устойчивости к царапинам. Надежность телефона подтверждает и тот факт, что, например, оранжевая модель водонепроницаема на глубине до 6 метров.
Телефон удобно держать в руке благодаря тому, что в одной из версий смарт-устройства используется веганская кожа на тыльной крышке корпуса, рельефная поверхность которой отсылает к роскошным часам, украшениям и другим стильным аксессуарам. Среди прочего оранжевая модель с веганской кожей оснащена керамическим стеклом, которое является настоящим достижением материаловедения, и в случае падения оно в 10 раз прочнее по сравнению со стандартными стеклами смартфона.
Попробуйте Mate 50 Pro и убедитесь, что мощное содержимое и красивая эстетика могут идти рука об руку!