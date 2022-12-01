Новый смартфон Mate 50 Pro — это мощная производительность с надежным аккумулятором и стильным дизайном

Новый флагман технологической компании Huawei - смартфон Mate 50 Pro - получил широкое международное признание благодаря своим передовым технологиям камеры, но он также может весьма удивить многими другими возможностями, которые делают это смарт-устройство надежным спутником. Давайте посмотрим, какие инновации реализованы в технологиях этого устройства и как внешний вид новой модели выведен на совершенно новый уровень.

Смартфон, который никогда не зависнет

Скорость работы телефона и способность одновременно обрабатывать большое количество информации является, безусловно, ключевым моментом, отличающим модели профессионального уровня от средних. Чтобы любая текущая деятельность на смартфоне не „буксовала“ и не загружалась бесконечно, разработчики создали для новой модели Huawei Mate 50 Pro технологию SuperStorage, позволяющую добавить больше места на устройство для операционной обработки процессов, что становится возможным благодаря удалению повторяющихся файлов и сжатию редко используемых приложений.

На практике это означает, что телефон сначала упаковывает все приложения, которые не используются ежедневно, но при этом, если пользователю необходимо снова запустить такое приложение, то он может без труда распаковать его снова. Таким же образом устройство сканирует и удаляет файлы, которые дублируют друг друга или находятся в кэше и были созданы, например, при скачивании материалов из сети, но фактически не используются активно. Таким образом, технология SuperStorage позволяет сэкономить до 20 ГБ места на телефоне серии Mate 50 Pro с 256 ГБ памяти ROM, что дает смарт-устройству больше мощности и объема для, например, фотосъемки, рабочей деятельности или же для мобильных игр и прочего развлекательного контента.

Емкий аккумулятор в изящном корпусе