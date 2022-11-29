Эстонская компания Fermi Energia поможет Украине в развертывании модульных реакторов

Стороны намерены сотрудничать и поддерживать друг друга в потенциальном развертывании малых модульных ректоров, в том числе с потенциалом в области централизованного теплоснабжения и технической взаимопомощи.



Генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс так прокомментировал это событие: „Мы в Эстонии уверены, что Украина победит в войне России против народа и государства Украины. Я считаю, что настало время планировать действия по восстановлению Украины после окончания этой ужасной войны, чтобы была надежда на будущее для Украины. Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Следовательно, чтобы соответствовать климатической политике ЕС, Украина должна планировать декарбонизацию своей энергетики. В том числе в рамках декарбонизации требуют закрытия три крупные угольные электростанции в Западной Украине, по которым Россия нанесла удары крылатыми ракетами.



Fermi Energia почти за 4 года разработки проекта внедрения малых модульных реакторов (SMR) в Эстонии достигла практического понимания энергетической политики ЕС, проблем внедрения SMR, программы развертывания, вопросов экономики SMR, анализа рисков, а также методов финансирования проекта. Все эти знания будут отличной поддержкой для „Эко-Оптима“ при рассмотрении вопроса о внедрении SMR в Западной Украине. Мы надеемся на согласованность в выборе технологии SMR и создание общей добавленной стоимости в ближайшие годы“.



„Визит в этом году в Таллинн генерального директора нашей компании Зиновия Козицкого и его команды подтвердил, что Fermi Energia и Эстония являются надежным союзником для „Эко-Оптима“ и Украины. Ноу-хау Fermi Energia помогает нам ускорить рассмотрение вопроса о малых модульных реакторах для обеспечения безопасности снабжения и энергетической независимости Украины быстрее, чем попытки разработать все ноу-хау в одиночку. Ядерная энергия уже сейчас является краеугольным камнем украинского энергоснабжения, и Украина имеет большой потенциал для развертывания западных малых модульных реакторов для декарбонизированной, доступной по цене электроэнергии и централизованного теплоснабжения параллельно с возобновляемыми источниками энергии“, – сказал Тарас Федак, директор по развитию компании „Эко-Оптима“.



ООО „Эко-Оптима“ – украинская частная компания, разработавшая и владеющая более 200 МВт на проектах возобновляемой энергетики и развивающая добычу природного газа в Западной Украине. Fermi Energia AS – эстонская частная компания, занимающаяся разработкой проектов по внедрению малых модульных реакторов в Эстонии.