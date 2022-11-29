В микрорайонах столичного Кесклинна зажгутся рождественские огни
Управа района Кесклинн украшает к праздникам парки и зеленые насаждения района рождественскими огнями. Горожане приглашаются на зажжение праздничной иллюминации.
По словам старейшины Моники Хауканымм рождественское настроение должно распространяться и за пределы Ратушной площади. „Рождество – это особенное время, а освещенный огоньками город, приносит в сердца тепло и радость. Однако уютное рождественское настроение должно ощущаться не только в самом центре города, и поэтому мы хотим им поделиться и в других микрорайонах Кесклинн“, – сказала Хауканымм. „Приглашаем на зажжение огней всех местных жителей – и больших и маленьких. У детей при зажжении рождественских огней будет особая роль!“
Кроме зажжения огней гости смогут насладиться магическим LED-шоу, а согреться поможет тёплый напиток и небольшой сладкий гостинец.
Рождественские огни зажгут:
29 ноября в 17:30 в парке Лембиту
29 ноября в 19:00 в парке Вайкне
30 ноября в 17:30 на углу улиц Асула и Ялгпалли
30 ноября в 19:00 на улице Юурдевео
1 декабря в 17:30 в сквере Койду-Планееди
1 декабря в 19:00 в парке Фальги