В микрорайонах столичного Кесклинна зажгутся рождественские огни

По словам старейшины Моники Хауканымм рождественское настроение должно распространяться и за пределы Ратушной площади. „Рождество – это особенное время, а освещенный огоньками город, приносит в сердца тепло и радость. Однако уютное рождественское настроение должно ощущаться не только в самом центре города, и поэтому мы хотим им поделиться и в других микрорайонах Кесклинн“, – сказала Хауканымм. „Приглашаем на зажжение огней всех местных жителей – и больших и маленьких. У детей при зажжении рождественских огней будет особая роль!“