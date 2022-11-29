В следующем году Таллинн повысит зарплату работникам культуры с высшим образованием
В проекте бюджета города Таллинна на 2023 год, направленном Таллиннской городской управой на рассмотрение в городское собрание, на расходы по деятельности в сфере культуры предусмотрено 32,3 млн евро. Проект бюджета предусматривает повышение зарплаты работникам культуры с высшим образованием, также запланирован ряд крупных инвестиций в культурные учреждения.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, в непростые времена особенно важно поддерживать культурную жизнь и ценить ее создателей.
„Тревожно наблюдать за тем, как некоторые местные самоуправления пошли по пути не просто замораживания, а даже сокращения расходов на культуру. Таллинн – одно из немногих самоуправлений, которое вслед за государством решило повысить минимальную зарплату работников культуры с высшим образованием с 1400 до 1600 евро“, - сказал вице-мэр.
Среди приоритетных проектов в области культуры в 2023 году – деятельность в рамках стратегии Города музыки ЮНЕСКО, повышение поддержки ряда культурных событий международного уровня, а также подготовка к парусной регате The Tall Ships Races, которая пройдет в Таллинне в 2024 году.
„Несмотря на сложную ситуацию, в следующем году будет завершено строительство комплекса зданий Таллиннского городского театра и начнется оборудование помещений“, - уточнил Оя.
В следующем году на инвестиции в сферу культуры предусмотрено 28,1 млн евро, из них на строительство Таллиннского городского театра запланировано чуть более 12,5 млн евро. Почти 9,9 млн евро из этой суммы покроет город, остальное - государство.
Вице-мэр отметил, что в контексте инвестиций важно рассматривать в долгосрочной перспективе и развитие столичных музеев.
„Постоянные экспозиции музеев могли бы обновляться каждые десять лет, и в последнее время мы делаем шаги в этом направлении. В прошлом году изменилась концепция музея Каламая и постоянная экспозиция литературного музея Вильде. Теперь настал черед детского музея Мийямилла, обновление которого завершится в 2023 году. Также начинается работа над музеем фортификаций Кик-ин-де-Кёк. Важно, чтобы мы продолжали работу в этом направлении, и дело не только в том, что стареют экспонаты – со временем меняются и наши ожидания от музеев. Мы должны постоянно развиваться, чтобы соответствовать этим ожиданиям“, - подчеркнул Оя.
В 2023 году начнется работа над новым библиотечным автобусом Таллиннской центральной библиотеки, на эти цели запланировано до миллиона евро. Автобус Katarina Jee, который практически ежедневно использовался с 2008 года, скоро уйдет на заслуженный отдых.
„Однако, возможно, что важнейшая инвестиция из всех – это самая маленькая статья расходов: предусмотрены средства на покупку новых книг для Таллиннской центральной библиотеки. Цены на книги, как и на все остальное, в последнее время стремительно растут, и это приводит в наши библиотеки все больше читателей. По сравнению с текущим годом в следующем году на приобретение книг для Таллиннской центральной библиотеки предусмотрено на 20 процентов больше средств“, - добавил Оя.
В следующем году продолжатся работы по реновации Дома Черноголовых и ремонту Центра русской культуры. Таллиннское певческое поле получит средства на частичную реновацию маяка и санитарный ремонт арки.
23 ноября Таллиннская городская управа направила в городское собрание проект бюджета на 2023 год объемом 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн, или на 6,2%, превышает уточненный объем бюджета на 2022 год. В качестве расходов на деятельность бюджет Таллинна на 2023 год предусматривает 902,1 млн евро, что на 8,8% больше, чем в уточненном бюджете 2022 года. На инвестиции в 2023 году в проекте бюджета предусмотрено 217,6 млн евро, что на 4,7% меньше по сравнению с уточненным бюджетом 2022 года.