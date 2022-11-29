В следующем году Таллинн повысит зарплату работникам культуры с высшим образованием

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, в непростые времена особенно важно поддерживать культурную жизнь и ценить ее создателей.

„Тревожно наблюдать за тем, как некоторые местные самоуправления пошли по пути не просто замораживания, а даже сокращения расходов на культуру. Таллинн – одно из немногих самоуправлений, которое вслед за государством решило повысить минимальную зарплату работников культуры с высшим образованием с 1400 до 1600 евро“, - сказал вице-мэр.

Среди приоритетных проектов в области культуры в 2023 году – деятельность в рамках стратегии Города музыки ЮНЕСКО, повышение поддержки ряда культурных событий международного уровня, а также подготовка к парусной регате The Tall Ships Races, которая пройдет в Таллинне в 2024 году.

„Несмотря на сложную ситуацию, в следующем году будет завершено строительство комплекса зданий Таллиннского городского театра и начнется оборудование помещений“, - уточнил Оя.

В следующем году на инвестиции в сферу культуры предусмотрено 28,1 млн евро, из них на строительство Таллиннского городского театра запланировано чуть более 12,5 млн евро. Почти 9,9 млн евро из этой суммы покроет город, остальное - государство.

Вице-мэр отметил, что в контексте инвестиций важно рассматривать в долгосрочной перспективе и развитие столичных музеев.

„Постоянные экспозиции музеев могли бы обновляться каждые десять лет, и в последнее время мы делаем шаги в этом направлении. В прошлом году изменилась концепция музея Каламая и постоянная экспозиция литературного музея Вильде. Теперь настал черед детского музея Мийямилла, обновление которого завершится в 2023 году. Также начинается работа над музеем фортификаций Кик-ин-де-Кёк. Важно, чтобы мы продолжали работу в этом направлении, и дело не только в том, что стареют экспонаты – со временем меняются и наши ожидания от музеев. Мы должны постоянно развиваться, чтобы соответствовать этим ожиданиям“, - подчеркнул Оя.