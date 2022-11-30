30.11.2022, 10:20
Продукция эстонского оборонного предприятия снова отправится в Украину
ФОТО: | EPA
Эстонское оборонное предприятие Milrem Robotics и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.
Семь из направляемых машин предназначены для эвакуации раненых (CASEVAC) и будут переданы в течение этого года.
Остальные семь доставят в Украину во втором квартале 2023 года. Они будут оснащены оборудованием для демонтажа дорожных заграждений, произведенным французской оборонной компанией CNIM Systèmes Industriels.
Сделку финансирует министерство обороны Германии.
Транспортные средства Themise доставлялись в Украину и ранее, но за чьи средства, неизвестно.