Продукция эстонского оборонного предприятия снова отправится в Украину

Семь из направляемых машин предназначены для эвакуации раненых (CASEVAC) и будут переданы в течение этого года.



Остальные семь доставят в Украину во втором квартале 2023 года. Они будут оснащены оборудованием для демонтажа дорожных заграждений, произведенным французской оборонной компанией CNIM Systèmes Industriels.

Сделку финансирует министерство обороны Германии.

Транспортные средства Themise доставлялись в Украину и ранее, но за чьи средства, неизвестно.