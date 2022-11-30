Новости Эстонии
30.11.2022, 10:20

Продукция эстонского оборонного предприятия снова отправится в Украину

 
Themis Ukrainas
Themis Ukrainas
ФОТО: EPA/Scanpix | EPA

Эстонское оборонное предприятие Milrem Robotics и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.

Семь из направляемых машин предназначены для эвакуации раненых (CASEVAC) и будут переданы в течение этого года.


Остальные семь доставят в Украину во втором квартале 2023 года. Они будут оснащены оборудованием для демонтажа дорожных заграждений, произведенным французской оборонной компанией CNIM Systèmes Industriels.

Сделку финансирует министерство обороны Германии.

Транспортные средства Themise доставлялись в Украину и ранее, но за чьи средства, неизвестно.

RusDelfi
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