Эстонский экспресс
01.01.2023, 08:08

Новогодний подарок народу: правительство снизило цены на водку

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ПИВО ЛЬЕТСЯ РЕКОЙ: продажа пива в "Моряцком кабаке" на празднике, организованном Ныммескими спасателями-добровольцами.
ПИВО ЛЬЕТСЯ РЕКОЙ: продажа пива в "Моряцком кабаке" на празднике, организованном Ныммескими спасателями-добровольцами.
ФОТО: Eesti Tuletõrjemuuseum

90 лет назад правительство Константина Пятса в силу обстоятельств было вынуждено снизить цены на алкоголь. Но, что любопытно, люди не бросились напиваться до бессознательного состояния. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.

В первые дни нового 1933 года по Эстонии распространилась весть о том, что на Тоомпеа обсуждался вопрос о снижении цен на водку и спиртные напитки. „Цена на государственную водку и спиртные напитки уже давно кажется слишком высокой, особенно сейчас, когда покупательная способность населения снижается, а количество нелегально ввезенных спиртных напитков растет“, — писала газета Vaba Maa.

Ситуация 90-летней давности чем-то напоминает более современную, когда повышение акцизов привело к росту цен на местный алкоголь, и вместо него появился дешевый „бутлегерский“ аналог — латвийская водка. И если раньше контрабандистов перехватывали в море, то пять лет назад Налогово-таможенный департамент начал ловить перевозчиков дешевого латвийского спиртного на границе.

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