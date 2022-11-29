Мнение
29.11.2022, 12:14

ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство, защитите свое население от худшего

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Ранее магазины не сталкивались с ситуацией, когда приходится поднимать цены четыре или пять раз за год
Ранее магазины не сталкивались с ситуацией, когда приходится поднимать цены четыре или пять раз за год
ФОТО: Maxx-Studio | Shutterstock

Текущий год принес рекордный рост цен и давно невиданную инфляцию.

2022 год оказался тяжелым. Помимо войны в Украине, этот год запомнится в том числе невероятным ростом цен. По данным Эстонского института конъюнктуры, продукты в Эстонии за текущий год подорожали на 26%, такого роста не наблюдалось после 1991 года. Об этом пишет издание Ärileht.

В 1991 году стоимость жизни в Эстонии по сравнению с 1990 годом выросла на 170%, но времена, конечно, были иные. Можно утешать себя тем, что 26% - незначительная цифра в сравнении со 170%, можно обвинять в удорожании товаров и услуг войну в Украине (как это любит повторять премьер-министр Кая Каллас) и так далее.

Однако главной причиной, почему в 2022 году Эстония лидирует по уровню инфляции, состоит в том, что наше правительство упустило правильное время, чтобы бороться с этой проблемой. В нынешнем году самыми успешными в этой сфере являются Франция и Португалия, которые вовремя отреагировали и приступили к снижению инфляции уже осенью 2021 года. Власти этих стран решили затормозить главный двигатель инфляции - рост цен на энергоносители. Обе страны зафиксировали цены на электроэнергию, и оказалось, что нет ничего невозможного, ведь во Франции и в Португалии, точно как у нас в Эстонии, электричество производится государственными компаниями - EdF во Франции и EPD в Португалии. Кроме этого Португалия также снизила налоги на нефтепродукты.

Цены на топливо и электроэнергию в Эстонии подстегивают рост цен на остальные продукты и услуги, ускоряя инфляцию. То, что наше правительство не приложило усилий, чтобы удержать ценовой скачок, привело к тому, что эстонские показатели инфляции приблизились к показателям Нигерии и Пакистана, и очень далеко отстоят от показателей некоторых европейских стран - Бельгии, Финляндии и Германии, где инфляция на уровне 7-9% была сочтена провалом и едва ли не экономической катастрофой. Хладнокровию эстонского политического руководства в отношении проблем своего населения можно только позавидовать.

Наш показатель в этом году - 22,5%. У этого будут очень тяжелые последствия для всех. Рядовые граждане должны крайне бережно обращаться с деньгами и постараться сэкономить. Снижение потребления плохо повлияет на экономику и может привести к стагнации экономического роста. Взять под контроль рост цен - сложная задача, но она должна стать приоритетом для нашего правительства. Много времени потеряно, но правительство должно уберечь своих людей от худшего сценария.

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