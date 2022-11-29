Жесткая угроза: если иранские футболисты не споют гимн в игре против США, то членов их семей посадят в тюрьму

CNN пишет, что в Катаре находится большое количество иранских офицеров, следящих за повседневной деятельностью игроков национальной сборной. На сегодняшний день, по их словам, все футболисты контактировали с членами Корпуса стражей исламской революции. Разговоры велись в угрожающем тоне.

Среди прочего, конкретные угрозы прозвучали в адрес семей футболистов. А именно, членам семей игроков угрожали расправой и пытками, если игроки откажутся петь национальный гимн перед матчем против США. Если протесты игроков продолжатся, члены семьи в конечном итоге окажутся в тюрьме.

После матча с Англией игроки сборной Ирана находятся под пристальным наблюдением властей и им запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.

„В Катаре находится большое количество сотрудников иранских служб безопасности, которые собирают информацию и следят за игроками“, — сказал источник CNN.

CNN пишет, что игрокам были обещаны „подарки и автомобили“ перед игрой с Англией, но после того, как они не исполнили национальный гимн, была применена тактика угроз.

„В последнем матче против Уэльса на трибунах были сотни иранских „фанатов“, которые на самом деле были актерами. Их целью было создать фальшивую атмосферу. На следующий матч против США в Катар приедет еще большее количество актеров, которые будут громко болеть за сборную. Тысячи таких людей прибывают в Катар за счет государства“, — добавил источник CNN.

Матч между США и Ираном начнется сегодня в 21:00.

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