ОБЗОР RusDelfi | Мечта гипертоника: смарт-часы Huawei, измеряющие давление. Но насколько они эффективны?

Ох уже это страшное слово - тонометр. Многие считают появление у себя дома аппарата для измерения давления признаком старения и безвозвратно ушедшей юности. Но давлению все равно на наши сентиментальные волнения и они его, конечно же, не остановят от того, чтобы повышаться или понижаться до опасного уровня.

Зато теперь есть выход из этой ситуации в лице новых часов Huawei Watch D, который представляют из себя и смарт-часы и тонометр в одном лице. Это возможно. благодаря специально встроенной на ремешке панели, которая при измерение давления надувается сродни той, что есть у тонометра.

При этом дизайн часов сделан так, что по ним даже и не скажешь, что внутри спрятано устройство для измерения давления - снаружи они выглядят как лаконичные черные смарт-часы в стиле унисекс, хотя возможно на женской руке они будут смотреться немного громоздко. Главное примерить и понять, удобно ли в таких часах, хотя наличие подкладки на ремешке практически не ощущается.

Как же измерять давление? После сопряжения устройства с телефоном через специальное приложение Huawei Health, все происходит в точности также, как и в надевающихся на запястье тонометрах: во время измерения давления руку нужно держать на уровне сердца, не касаясь груди, и не двигать ею.

Что же насчет точности? Huawei обещает особенно точные данные измерения артериального давления благодаря высокоточному датчику давления, который допускает погрешность всего +/- 3 мм рт.ст. Стоит признать, что данная цифра более менее верна: у человека в возрасте 50+ при измерении тонометром и смарт-часами разница составила всего 4 мм рт.ст., а у пожилого человека в возрасте 80+ разница составила 6 мм рт.ст.