ОБЗОР RusDelfi | Мечта гипертоника: смарт-часы Huawei, измеряющие давление. Но насколько они эффективны?
Технологическая компания Huawei выпустила на рынок Эстонии новые смарт-часы, главная фишка которых - возможность измерения ЭКГ и артериального давления. Как это вообще возможно - и насколько точно устройство измеряет давление?
Ох уже это страшное слово - тонометр. Многие считают появление у себя дома аппарата для измерения давления признаком старения и безвозвратно ушедшей юности. Но давлению все равно на наши сентиментальные волнения и они его, конечно же, не остановят от того, чтобы повышаться или понижаться до опасного уровня.
Зато теперь есть выход из этой ситуации в лице новых часов Huawei Watch D, который представляют из себя и смарт-часы и тонометр в одном лице. Это возможно. благодаря специально встроенной на ремешке панели, которая при измерение давления надувается сродни той, что есть у тонометра.
При этом дизайн часов сделан так, что по ним даже и не скажешь, что внутри спрятано устройство для измерения давления - снаружи они выглядят как лаконичные черные смарт-часы в стиле унисекс, хотя возможно на женской руке они будут смотреться немного громоздко. Главное примерить и понять, удобно ли в таких часах, хотя наличие подкладки на ремешке практически не ощущается.
Как же измерять давление? После сопряжения устройства с телефоном через специальное приложение Huawei Health, все происходит в точности также, как и в надевающихся на запястье тонометрах: во время измерения давления руку нужно держать на уровне сердца, не касаясь груди, и не двигать ею.
Что же насчет точности? Huawei обещает особенно точные данные измерения артериального давления благодаря высокоточному датчику давления, который допускает погрешность всего +/- 3 мм рт.ст. Стоит признать, что данная цифра более менее верна: у человека в возрасте 50+ при измерении тонометром и смарт-часами разница составила всего 4 мм рт.ст., а у пожилого человека в возрасте 80+ разница составила 6 мм рт.ст.
Часы также можно настроить так, чтобы они измеряли показатели артериального давления по мере необходимости - например, как утром, так и вечером в определенное время, и при этом также сохраняли результаты как в часах, так и в соответствующем приложении на телефоне. При этом часы можно использовать и без смартфона — для этого их нужно только настроить при первом использовании, а все остальное время их не нужно сопрягать со смартфоном, что идеально для более взрослого поколения.
Huawei Watch D также поддерживают запись данных ЭКГ и осуществляют непрерывный мониторинг ЭКГ, а это означает, что, как только частота сердечных сокращений не является регулярной, то часы напоминают пользователю о необходимости проведения контрольного измерения ЭКГ. Мониторинг сна у часов тоже довольно точный. Среди других функций: отслеживание содержания кислорода в крови, фиксация изменений температура кожи или мониторинг уровня стресса.
Huawei обещает, что аккумулятор смарт-часов может работать до 7 дней без подзарядки и позволяет постоянно носить устройство на запястье без необходимости частой подзарядки.
Вывод: уникальная функция измерения давления у этой модели смарт-часов действительно работает отлично. Часы идеальны для тех, кому по состоянию здоровья надо часто измерять давление на работе, дома, в дороге и в каких-либо других местах, так как для этого не нужно носить с собой никаких дополнительных устройств и нужно всего лишь около минуты подержать руку неподвижно.
При этом для более пожилого поколения измерение давления с помощью часов может оказаться слишком сложной задачей, но если вам нужно следить за состоянием здоровья своих близких, то с помощью часов можно делать это со своего телефона.