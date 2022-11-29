29.11.2022, 14:20
„Некоторые поднимают цены на всякий случай“. Руководители по закупкам магазинов рассказывают о беспрецедентном росте цен
ФОТО: | Delfi Meedia
Первые признаки надвигающегося масштабного подорожания продуктов питания появились еще в августе прошлого года, когда на мировом рынке начался рост цен на кофе. К октябрю стоимость привычных продуктов питания в Эстонии в годовом исчислении выросла в общей сложности на 27,9%, пишет Ärileht.
В продуктовых магазинах работает большое количество специалистов, которые принимают ценовые предложения от производителей и несут ответственность за то, чтобы товары поступали на прилавок по цене, подходящей как для бизнеса, так и для покупателя. В свете пугающей инфляции у этих людей сейчас намного больше работы, чем раньше.