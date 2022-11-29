„Некоторые поднимают цены на всякий случай“. Руководители по закупкам магазинов рассказывают о беспрецедентном росте цен

В продуктовых магазинах работает большое количество специалистов, которые принимают ценовые предложения от производителей и несут ответственность за то, чтобы товары поступали на прилавок по цене, подходящей как для бизнеса, так и для покупателя. В свете пугающей инфляции у этих людей сейчас намного больше работы, чем раньше.