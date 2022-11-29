ГРАФИК | Люди стали экономить на еде? Продажи в продовольственных магазинах сократились

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в сентябре доход от продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшился на 6%, то в октябре снижение несколько замедлилось. „На снижение дохода от продаж в октябре более всего повлияли продовольственные магазины, где продажи сократились на 7%“, — добавила Йоханна Линда Пихлак.

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров по сравнению с октябрем прошлого года уменьшился на 4%. „Среди них больше всего продажи сократились у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (14%)“, — уточнила Йоханна Линда Пихлак. Больше среднего показателя (на 6%) доходы от продаж сократились у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги), а также у аптек и магазинов косметических товаров (4%). Доходы от продаж на 9% увеличились у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее и остались на уровне прошлого года у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах.

Доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, по сравнению с октябрем прошлого года увеличился на 6%.

По сравнению с сентябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в октябре остался на том же уровне. На основе сезонно и календарно скорректированных данных снижение составило 1%.

За первые десять месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.