Минэкономики раскритиковало законопроект об ужесточении языковых требований, обязывающий таксистов и курьеров хорошо знать эстонский

Такую оценку дала законопроекту министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, которая представила к законодательной инициативе список замечаний на девяти страницах, сообщили во вторник радионовости ERR.

В частности, она отметила, что в законопроекте не учтена техническая возможность реализовать требование, которое потребует от тысяч людей доказать свой уровень знания языка.

Кроме того, из законопроекта непонятно, почему знание эстонского языка будут требовать от всех людей, работающих через цифровые платформы.

Законопроект также подвергся критике со стороны министерств и ведомств, которые должны будут поменять англоязычные адреса своих сайтов в случае принятия поправок.

Министерство образования и науки в середине октября направило на согласование проект поправок к Закону о языке и Закону об общественном транспорте, составленных с целью укрепить позиции эстонского языка в публичном пространстве. Они ограничивают объем аудиорекламы на иностранном языке в торговых предприятиях и предприятиях сферы обслуживания, вводят требование о владении эстонским языком для лиц, работающих через интернет-платформы (такие какие курьеры и водители такси), а также уточняют требования к использованию иностранных торговых знаков и языку делопроизводства в государственных учреждениях.