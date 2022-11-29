Глава тенниса Польши ушел с поста после обвинений в сексуальном насилии

Председатель правления Польской ассоциации тенниса (PZT) Мирослав Скшипчиньский ушел в отставку после обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками, сообщается на сайте организации.



Новым главой PZT стал Дариуш Лукашевский, который ранее занимал пост вице-президента, пишет РБК.



PZT объявила о создании независимой комиссии из трех человек для расследования обвинений в адрес бывшего главы организации.



В конце октября портал Onet опубликовал статью, в которой обвинил Скшипчиньского в том, что он на протяжении нескольких лет подвергал психологическому и физическому насилию членов своей семьи и воспитанников, а также сексуально домогался несовершеннолетних теннисисток.



Экс-глава PZT в ответ пригрозил изданию судебном иском и заявил, что „информация не подтверждена ни одним достоверным источником“.



21 ноября депутат парламента Польши Катажина Котула заявила, что является одной из пострадавших от действий Скшипчиньского.



По ее словам, в детстве она занималась в клубе в Грыфино, где работал Скшипчиньский. Котула заявила, что бывший тренер „не менее дюжины раз“ за три года проявлял по отношению к ней сексуальное насилие, вызывая на индивидуальную встречу. Она подтвердила, что жертвами Скшипчиньского были и другие девочки, а мальчишки подвергались физическим наказаниям и унижениям.



Скшипчиньский возглавлял PZT с 2017 года, его бывшая жена Рената была ведущей польской теннисисткой второй половины 1980-х годов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

