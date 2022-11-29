Операция „Свет пустыни“: Европолиция обезвредила кокаиновый суперкартель

По данным полицейского агентства ЕС (Европол), в рамках операции „Свет пустыни“ были задержаны в общей сложности 49 человек их шести европейских стран.

Есть среди них и один гражданин Великобритании - именно его подозревают в руководстве всей операцией.

За два года следствия только в рамках этого дела полицией было изъято более 30 тонн наркотиков (30 000 кг), сообщает Европол, .

В полицейском агентстве подчеркивают, что операция „Свет пустыни“ - результат тесного сотрудничества правоохранительных органов сразу пяти стран: Бельгии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ и) Франции.

Особой ценностью для властей обладали шестеро арестованных — в том числе и тот самый британский гражданин, который, по сообщениям испанской полиции, проживал на побережье Коста-дель-Соль.

По данным Европола, наркоторговцы сформировали „разветвленную преступную сеть, занимающуюся оборотом наркотиков и отмыванием денег в особо крупном размере“.

Столь же масштабной была и проведенная полицейская операция.

В основном следствие фокусировалось на канале поставок кокаина из Южной Африки через Нидерланды. Основные аресты по этому делу были проведены в прошлом году.

Остальных подозреваемых задержали в период между 8 и 19 ноября, в ходе тщательно скоординированных рейдов в шести странах.

Видео, размещенное на странице агентства в YouTube, показывает, как группы следователей с собаками-ищейками обыскивают дома, у которых припаркованы роскошные автомобили, однако были ли изъяты какие-либо активы в ходе задержания, не уточняется.

Британец, подозреваемый в руководстве „суперкартелем“, чудом избежал ареста в Испании, после чего перебрался в Дубай, говорится в заявлении Гражданской гвардии страны.

Впрочем, руководить картелем он, по всей видимости, продолжал и из ОАЭ.

Европол заявил, что новое соглашение с ОАЭ позволило детективам получить доступ к разведданным и арестовать преступников, ранее находившихся вне досягаемости.