СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Британское дерби, последний матч Катара и противостояние США и Ирана

Сегодня состоятся заключительные матчи в группах А и В:

Турнирная таблица группы А:

На стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные Нидерландов и Катара. Начало матча в 17:00.

Хозяева турнира сборная Катара, потерпев два поражения и забив исторический гол, осталась за бортом плей-офф турнира. Заключительный матч группового этапа превращается для них в товарищеский, но они захотят громко „хлопнуть дверью“ на прощанье.

Нидерландам достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф. Подопечные Луи ван Галя сначала одержали тяжелую победу над Сенегалом (2:0), а потом сыграли вничью с Эквадором (1:1). Нидерланды с большей долей вероятности из группы выйдут, а вот дальше у команды могут возникнуть проблемы.

На стадионе „Халифа“ между собой сыграют сборные Эквадора и Сенегала. Начало матча тоже в 17:00.

Для Эквадора и Сенегала сегодняшняя игра - это финал. Сборная, одержавшая победу, гарантирует себе выход из группы, а поражение отправит ее домой. В случае ничьей дальше пройдет Эквадор, имеющий на одно очко больше. В преддверии важнейшего матча Эквадор рискует остаться без своего лучшего нападающего и бомбардира этого ЧМ Эннера Валенсии, который получил травму, и неизвестно будет ли он готов к решающему матчу с Сенегалом. Лидер сборной не доиграл из-за повреждения колена оба предыдущих матча.

У Сенегала с травмированными игроками все намного хуже. Перед турниром они потеряли лидера сборной Садио Мане, а в первом матче из-за травмы лишились полузащитника и ключевого игрока Шейху Куяте.

Турнирная таблица группы В:

На стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Англии и Уэльса. Начало матча в 21:00.