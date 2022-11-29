СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Британское дерби, последний матч Катара и противостояние США и Ирана
Во вторник на чемпионате мира-2022 в Катаре стартует третий тур, и между собой сыграют: Нидерланды - Катар, Эквадор - Сенегал, Иран - США и Уэльс - Англия.
Сегодня состоятся заключительные матчи в группах А и В:
Турнирная таблица группы А:
На стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные Нидерландов и Катара. Начало матча в 17:00.
Хозяева турнира сборная Катара, потерпев два поражения и забив исторический гол, осталась за бортом плей-офф турнира. Заключительный матч группового этапа превращается для них в товарищеский, но они захотят громко „хлопнуть дверью“ на прощанье.
Нидерландам достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф. Подопечные Луи ван Галя сначала одержали тяжелую победу над Сенегалом (2:0), а потом сыграли вничью с Эквадором (1:1). Нидерланды с большей долей вероятности из группы выйдут, а вот дальше у команды могут возникнуть проблемы.
На стадионе „Халифа“ между собой сыграют сборные Эквадора и Сенегала. Начало матча тоже в 17:00.
Для Эквадора и Сенегала сегодняшняя игра - это финал. Сборная, одержавшая победу, гарантирует себе выход из группы, а поражение отправит ее домой. В случае ничьей дальше пройдет Эквадор, имеющий на одно очко больше. В преддверии важнейшего матча Эквадор рискует остаться без своего лучшего нападающего и бомбардира этого ЧМ Эннера Валенсии, который получил травму, и неизвестно будет ли он готов к решающему матчу с Сенегалом. Лидер сборной не доиграл из-за повреждения колена оба предыдущих матча.
У Сенегала с травмированными игроками все намного хуже. Перед турниром они потеряли лидера сборной Садио Мане, а в первом матче из-за травмы лишились полузащитника и ключевого игрока Шейху Куяте.
Турнирная таблица группы В:
На стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Англии и Уэльса. Начало матча в 21:00.
Уэльс находится в тяжелой ситуации, так как для выхода из группы им необходимо либо побеждать Англию с разницей как минимум в три мяча, либо выигрывать этот матч с меньшим перевесом и надеяться на ничейный исход между США и Ираном. Сборная Уэльса в двух предыдущих матчах ЧМ забила всего один гол (с пенальти) и от этого шансов на плей-офф становится еще меньше. Уэльсу придется обойтись без основного вратаря Хеннеси, который получил красную карточку в игре против Ирана.
Сборная Англии оставила неоднозначное впечатление, проведя абсолютно разные матчи: разгромила Иран (6:2) и сыграла вничью с США (0:0). Какая сборная Англии на самом деле, пока сказать сложно. Для выхода из группы с первого места англичанам необходимо одерживать победу над Уэльсом.
На стадионе „Аль Тумама“ между собой сыграют сборные США и Ирана. Начало матча тоже в 21:00.
Победа одной из сборных гарантирует выход в 1/8 финала, а в случае ничьей может получиться так, что обе отправятся домой. Сборная США создает много моментов, но реализация ужасная, всего один забитый гол на турнире. Сборная Ирана, потерпевшая разгромное поражение от Англии, продемонстрировала характер в игре против Уэльса и одержала важную победу, которая придаст им дополнительную мотивацию.
Для иранских футболистов и всей страны это особенный матч. Ирану достаточно не проиграть, чтобы отправить США домой.