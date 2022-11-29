ЧМ-2022: Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф, для Катара и Эквадора турнир окончен

Сегодня состоятся заключительные матчи в группах А и В:

Нидерланды - Катар 2:0

Нидерланды владели инициативой всю игру и вышли вперед на 26-й минуте. Гакпо пробил точно в нижний угол. В начале второго тайма Френки де Йонг увеличил преимущество в счете. На 69-й минуте нидерландсы забили третий мяч, но судья зафиксировал игру рукой.

Нидерланды набрали 7 очков и вышли из группы с первого места. Катар не смогли набрать очков и турнир покидают.

Эквадор - Сенегал 1:2

Сенегал начали очень агрессивно, но вышли вперед только на 44-й минуте матча, благодаря голу Исмаила Сарр, который реализовал пенальти. На 68-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счёт, но радость была не долгой и через две минуты Калиду Кулибали установил окончательный счет в матче.

Сенегал набрали шесть очков и вышли из группы со второго места. Эквадор с четырьмя очками турнир покидают.

Турнирная таблица группы А:

До матча:

На стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные Нидерландов и Катара. Начало матча в 17:00.

Хозяева турнира сборная Катара, потерпев два поражения и забив исторический гол, осталась за бортом плей-офф турнира. Заключительный матч группового этапа превращается для них в товарищеский, но они захотят громко „хлопнуть дверью“ на прощанье.

Нидерландам достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф. Подопечные Луи ван Галя сначала одержали тяжелую победу над Сенегалом (2:0), а потом сыграли вничью с Эквадором (1:1). Нидерланды с большей долей вероятности из группы выйдут, а вот дальше у команды могут возникнуть проблемы.

На стадионе „Халифа“ между собой сыграют сборные Эквадора и Сенегала. Начало матча тоже в 17:00.