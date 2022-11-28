В Ласнамяэ без вести пропал пожилой мужчина

Из своего дома в Ласнамяэ Василий ушел вчера утром (27 ноября) в неизвестном направлении и не вернулся.

Василий говорит по-русски. Рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы седые. Одет в темно-синюю джинсовую куртку и серые брюки. Мобильный телефон у мужчины отключен.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Василия, позвонить по телефону 112.