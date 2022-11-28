28.11.2022, 22:22
В Ласнамяэ без вести пропал пожилой мужчина
ФОТО: | PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в столичном районе Ласнамяэ 81-летнего Василия.
Из своего дома в Ласнамяэ Василий ушел вчера утром (27 ноября) в неизвестном направлении и не вернулся.
Василий говорит по-русски. Рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы седые. Одет в темно-синюю джинсовую куртку и серые брюки. Мобильный телефон у мужчины отключен.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Василия, позвонить по телефону 112.