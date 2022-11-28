ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (278-й день) | Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии приняли совместное заявление по Украине
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские силы минувшей ночью атаковали три населенных пункта Никопольского района Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. „Россияне обстреляли из „Градов“ и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую“, - написал он в Telegram. По его словам, „в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов“, обошлось без пострадавших.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Россияне нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровской области, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 27 ноября погибли около 590 воюющих против Украины россиян, а общие потери российской армии в полномасштабной войне достигли 87900 тысяч человек. Кроме того, российская сторона потеряла в общей сложности 2908 танков (+3 единицы за последние сутки), 5861 боевую бронированную машину (+5), 1899 артиллерийских систем (+2), отмечается в сообщении Генштаба в Facebook
Кроме того, украинский Генштаб подтвердил поражение российского объекта в районе Энергодара. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих, указал он. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий ВСУ около 80 россиян получили ранения, число погибших уточняется.
В большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии, и ситуация находится под контролем профильных служб, сообщил в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, наступающая неделя „может быть такой же сложной, как и уходящая“, поскольку российская армия готовит новые масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Российские силы укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий снабжения на востоке Херсонской области на случай возможного контрнаступления украинских войск, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) cо ссылкой на спутниковые снимки.
Приоритет российские силы отдают рытью траншей и возведению противотанковых оборонительных сооружений вдоль линий снабжения, которые соединяют подразделения РФ на левом берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области, в аннексированном Крыму и в районе Мелитополя. Эта активность демонстрирует, что российское военное руководство считает перспективу украинского контрнаступления через Днепр серьезной угрозой, считают в ISW.
„Российские силы явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую переправу. Российские военные создают условия для длительной обороны на востоке Херсонcкой области, что может позволить подготовить прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра“, - констатируют аналитики ISW.
В Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии, так теперь называется велосипедно-пешеходная дорожка перед посольством РФ в Варшаве, сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Минобороны Великобритании в очередном обзоре в Twitter указывает на продолжении ежедневных обстрелов Херсона российскими войсками, несмотря на его освобождение 11 ноября. Только 24 ноября в результате ударов погибли 10 человек, а 27 ноября в районе Херсона зафиксировано 54 обстрела, пишет британское ведомство. „Город уязвим, потому что остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут обстрелы с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей“, - отмечается далее.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения электроэнергии в украинской столице будут продолжаться всю зиму. „Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны“, - заявил он в интервью изданию „РБК-Украина“. Он выразил уверенность, что полной эвакуации Киева не будет, но призвал готовиться „к разным сценариям, в том числе и к плохим“.
Совет ЕС утвердил включение обхода санкций в список уголовных преступлений. Это пропишут в договоре о функционировании Европейского Cоюза. Инициатива принята единогласно. „Это решение - необходимый инструмент, который гарантирует, что любые попытки обойти санкции будут остановлены“, - заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вслед за оккупационными властями Запорожской области опроверг заявления украинской стороны о готовящемся оставлении россиянами ЗАЭС. Отвода российских войск с Запорожской АЭС“быть не может“, заявил он на брифинге.
В Кремле также отреагировали на предложение Ватикана обеспечить площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Украине. „В той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут“, - заявил Песков. Секретарь Святого престола по отношениям с государствами (главой внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер ранее заявил в интервью Mediaset News, что Ватикан готов предоставить „стол переговоров“ для Москвы и Киева.
В Администрации президента Украины призвали Запад как можно скорее отложить возражения по поводу поставок Киеву современных вооружений и предоставить, в частности, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и баллистические ракеты ATACMS, немецкие танки Leopard. „Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников. Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага“, - написал в Twitterсоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прибыл в Киев в сопровождении коллег из Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. „Находимся сегодня в Киеве в знак полной солидарности с Украиной“, - написал Рейнсалу в Twitter. „Несмотря на дожди бомбовых обстрелов и варварскую жестокость России - Украина победит!“ - указал он.
С начала войны статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4 751 065 граждан Украины. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего украинцев приняли Польша, Германия и Чехия.
За девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, причем 97% целей были гражданскими, заявил министр обороны УкраиныАлексей Резников. По его словам, более 12 300 ударов пришлись на пригородные территории и населенные пункты, 1900 - на дома, свыше 500 - на военные объекты, свыше 250 - на транспортную инфраструктуру, а около 220 - на энергетическую.
Россия перебросила в Беларусь крупный эшелон с военной техникой, сообщил Telegram-канал Беларускі Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси. Воинский эшелон №961, в составе которого находилось не менее 15 зенитно-ракетных комплексов „Тор-М2“ и 10 единиц инженерной техники, вышел из Ейска (Краснодарский край РФ) 25 ноября, а 28 ноября уже был замечен в Орше-Центральной (Витебская область Беларуси). По данным белорусских железнодорожников, „это не последний воинский эшелон с грузом такого типа“.
Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Швеция и Исландия будут и дальше оказывать Украине экономическую, военную и гуманитарную поддержку, а также усиливать санкции против России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих государств по итогам их визита в Киев. „Мы будем продолжать совместно работать в оказании политической и практической поддержки для обеспечения способности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность“, - говорится в документе. „Россия должна прекратить свою агрессию и вывести свои войска со всей территории Украины“, - заявили главы МИДов. Они подчеркнули, что их страны никогда не признают незаконную попытку аннексии украинских территорий, включая Крым, и подтвердили совместные усилия по дальнейшему усилению деятельности, направленной на достижение деоккупации Крыма.