ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (278-й день) | Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии приняли совместное заявление по Украине

В большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии, и ситуация находится под контролем профильных служ б, сообщил в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, наступающая неделя „может быть такой же сложной, как и уходящая“, поскольку российская армия готовит новые масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, украинский Генштаб подтвердил поражение российского объекта в районе Энергодара. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих, указал он. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области в результате действий ВСУ около 80 россиян получили ранения, число погибших уточняется.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 27 ноября погибли около 590 воюющих против Украины россиян , а общие потери российской армии в полномасштабной войне достигли 87900 тысяч человек. Кроме того, российская сторона потеряла в общей сложности 2908 танков (+3 единицы за последние сутки), 5861 боевую бронированную машину (+5), 1899 артиллерийских систем (+2), отмечается в сообщении Генштаба в Facebook

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Россияне нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровской области, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Российские силы минувшей ночью атаковали три населенных пункта Никопольского района Днепропетровской области , сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. „Россияне обстреляли из „Градов“ и тяжелой артиллерии три громады - Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую“, - написал он в Telegram. По его словам, „в мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов“, обошлось без пострадавших.

Российские силы укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий снабжения на востоке Херсонской области на случай возможного контрнаступления украинских войск, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) cо ссылкой на спутниковые снимки.

Приоритет российские силы отдают рытью траншей и возведению противотанковых оборонительных сооружений вдоль линий снабжения, которые соединяют подразделения РФ на левом берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области, в аннексированном Крыму и в районе Мелитополя. Эта активность демонстрирует, что российское военное руководство считает перспективу украинского контрнаступления через Днепр серьезной угрозой, считают в ISW.

„Российские силы явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую переправу. Российские военные создают условия для длительной обороны на востоке Херсонcкой области, что может позволить подготовить прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра“, - констатируют аналитики ISW.

В Варшаве появилась Аллея жертв российской агрессии, так теперь называется велосипедно-пешеходная дорожка перед посольством РФ в Варшаве, сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Минобороны Великобритании в очередном обзоре в Twitter указывает на продолжении ежедневных обстрелов Херсона российскими войсками, несмотря на его освобождение 11 ноября. Только 24 ноября в результате ударов погибли 10 человек, а 27 ноября в районе Херсона зафиксировано 54 обстрела, пишет британское ведомство. „Город уязвим, потому что остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут обстрелы с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонительных рубежей“, - отмечается далее.