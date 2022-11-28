„Парламентские выборы – это не дуэль“. Президент Эстонии объявил дату проведения выборов в Рийгикогу(25)
Сегодня президент Эстонии Алар Карис выступил с телеобращением к народу Эстонии. Ниже мы приводим выступление президента в полном объеме.
Дорогие соотечественники.
Мной подписан указ об объявлении 5 марта будущего года днем выборов в Рийгикогу, и я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими тревогами и надеждами.
Эстонское государство в целом идет верным курсом. Важнейшей задачей было и остается сохранение нашего демократического государства, языка и культуры на все времена, а также благополучие жителей Эстонии. Но мы не можем добиться этого в одиночку. Нам нужны союзники, которые понимают нас и которых понимаем мы. Это НАТО и Европейский союз. Время доказало, что тесное сотрудничество с другими странами не угрожает Эстонскому государству и культуре, а защищает их. Потребность в союзниках особенно остро ощущается сейчас, после нападения России на Украину. Нам достаточно лишь подумать о своей истории, о том, кто мы и где мы находимся и хотим находиться, чтобы понять: эта война никак не может оставить нас равнодушными. Эта война и ее исход окажут влияние на будущее Эстонии на долгое время.
Уважаемые избиратели, не довольствуйтесь простыми обещаниями, не миритесь с подавлением мнений при помощи громких лозунгов и пустого сотрясания воздуха. Задайте вопрос: каким образом и за чей счет это будет сделано. Откуда возьмутся деньги – появятся новые налоги или что-то другое будет отменено? Имея опыт научной деятельности, я знаю, насколько важно задавать вопросы и сомневаться. Не принижайте важность государственных дел по сравнению с решениями в личной жизни.
Выборы и правительственная коалиция, которая будет в результате образована, определят путь Эстонии на следующие четыре года и больше. Поэтому нам необходимо обсудить, как наши люди будут справляться с проблемами не только сейчас, но и в будущем. Мы должны подумать об образовании, потому что без образованного народа у Эстонии нет будущего. Мы должны размышлять о том, как нашей науке и университетам стать лучше, как поддерживать развитие и внедрение новых технологий. Пришло время найти решения, которые помогут сберечь чистоту природы Эстонии, создать для наших людей хорошо оплачиваемые рабочие места, развивать эстонский язык и культуру, сохранить промышленность, сельскую жизнь и производство продуктов питания.
Если после избирательной кампании мы не станем умнее и вместо обсуждений продолжатся обвинения и оскорбления, то значит все эти месяцы потрачены впустую.
В последнее время мы слышим предложения о введении на законодательном уровне ограничений, которые якобы оправданы угрозой безопасности. Но одной из угроз нашей безопасности является обусловленное нашими страхами беспокойство и желание быстро сделать что-то простое, что в действительности не принесет никакой пользы, а только причинит ущерб интересам нашей страны. В Эстонии действует Конституция. Если избирателю обещают законы, которые противоречат Конституции, то его явно обманывают, потому что эти законы без изменения Конституции принять нельзя.
Я также с недоумением слышу и читаю, что результаты выборов в Рийгикогу будут определяться по итогам дуэли двух самых популярных партий. Но парламентские выборы в Эстонии не дуэль, потому что дуэль – это поединок двоих. Я не согласен считать кампанию по выборам в Рийгикогу и сами выборы поединком двух лидирующих партий, в котором остальным партиям отведена роль секундантов. Такой подход принижает важность выбора избирателей и искажает само понятие выборов.
Двухпартийная система сделала бы внутреннюю политику Эстонии скучной и сузила бы возможности. Поэтому рекомендую отказаться от деления партий на крупные, от которых всё зависит, и мелкие, от которых не зависит ничего или почти ничего. На выборах есть возможность у всех: избиратели могут высказать свою точку зрения, а партии – добиться успеха благодаря своей позиции.
Отсюда и мой призыв. Запомните эту дату – 5 марта 2023 года, и идите на выборы. От всех нас вместе и от каждого в отдельности зависит, каким курсом пойдет Эстония.