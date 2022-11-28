„Оскорбление чувств верующих“. В Даугавпилсе по решению властей с выставки сняли работы эстонского скульптора

„Инсталляцию, изображенную на картине, сняли с выставки в Центре искусств Ротко в связи с „оскорблением чувств верующих“. Насколько понимаю, ее приказал убрать вице-мэр Васильев. Теперь Даугавпилсская городская дума подвергает цензуре и искусство“, — пишет пользователь Twitter.

Информацию о скульптурах, снятых с выставки, подтвердил куратор Айварс Барановскис. По его словам, с выставки убрали три работы Раудсеппа. Одна из скульптур представляла собой крест, разрисованный карикатурными пенисами, к которому прикреплен фарфоровый половой член. На второй работе изображен сломанный крест, на котором сидит волк, а на третьей –огнестрельное оружие, на котором сидит фигура, напоминающая Иисуса.

На прошлой неделе, 25 ноября, даугавпилсский портал gorod.lv сообщал, что в Центре Ротко появилась выставка, „вызвавшая возмущение горожан“.

„Выставка вызвала обоснованный гнев людей. Реакция думы последовала быстрее, чем реакция общественных организаций и мы уже начали разговор с Марисом Чачкой (Руководитель Даугавпилсского центра искусств имени Марка Ротко, прим. ред.), когда стали поступать жалобы. Большинство горожан, религиозные организации, национально-культурные общества писали возмущенные письма. Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах“, — цитирует портал первого вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева (представляет Русский союз Латвии, на фото выше он с мэром города Андреем Элксниньшем).

По мнению вице-мэра, из-за таких выставок большинство жителей на захотят посещать Центр, что ударит по его репутации, престижу и доходам. „Уроки вынесены, руководство предупреждено и, если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать, с учетом пожеланий людей, проживающих в нашем городе, следующие выставки, которые будут готовиться“, — заявил Васильев.