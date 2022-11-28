ЧП и криминал
28.11.2022, 20:06

Гражданину Эстонии не позволили ввезти в Россию несколько сотен пуль

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ФОТО: Unsplash

Несколько сотен пуль иностранного производства обнаружили сотрудники Кингисеппской таможни (Ленинградская область) в грузовом автомобиле гражданина Эстонии, сообщает в понедельник „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Фуру остановили на таможенном посту Ивангород. В ней нашли коробку с десятью упаковками, в которой находились изделия из металла бутылочной формы.

„По внешнему виду и надписям на упаковках на иностранном языке обнаруженный товар, предположительно, является пулями для охотничьего ружья калибром 9,3 мм. Всего 500 штук, общим весом 9,6 кг, производство Швеции“, - сообщают в СЗТУ.

Товары не были задекларированы. Водитель пояснил, что его попросили доставить пули в Петербург за вознаграждение.

В отношении гражданина Эстонии в России возбуждено дело об административном правонарушении.

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