Гражданину Эстонии не позволили ввезти в Россию несколько сотен пуль(1)
Несколько сотен пуль иностранного производства обнаружили сотрудники Кингисеппской таможни (Ленинградская область) в грузовом автомобиле гражданина Эстонии, сообщает в понедельник „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.
Фуру остановили на таможенном посту Ивангород. В ней нашли коробку с десятью упаковками, в которой находились изделия из металла бутылочной формы.
„По внешнему виду и надписям на упаковках на иностранном языке обнаруженный товар, предположительно, является пулями для охотничьего ружья калибром 9,3 мм. Всего 500 штук, общим весом 9,6 кг, производство Швеции“, - сообщают в СЗТУ.
Товары не были задекларированы. Водитель пояснил, что его попросили доставить пули в Петербург за вознаграждение.
В отношении гражданина Эстонии в России возбуждено дело об административном правонарушении.