Новым мэром Кохтла-Ярве избрана Вирве Линдер

Вирве Линдер набрала 15 голосов. Она ранее занимала должность проектного руководителя в Вируской тюрьме. Хенри Казело, Кандидат от соцдемов, получил 10 голосов.

По словам председателя фракции Социал-демократической партии в Кохтла-Ярвеском городском собрании Эдуарда Одинца, сегодняшние голосования в городском представительском органе показали рождение коррупционной коалиции. Большинство в новой коалиции – 9 из 15 человек – депутаты, получившие недавно подозрение в коррупционных преступлениях.

„То, что произошло сегодня в горсобрании, говорит о том, что Партия реформ Эстонии, избирательный союз „Рестарт Кохтла-Ярве“ и избирательный союз „Прогресс“ договорились о разделе власти в городе Кохтла-Ярве. Крайне печально, что во имя власти договор можно заключить с кем угодно, главное получить желаемые должности. И все это под лозунгом нового дыхания и более прозрачного управления“, — прокомментировал Одинец внеочередную сессию Кохтла-Ярвеского городского собрания.

Одинец добавил, что коррупционная коалиция также окрашена расследованиями, инициированными Комиссией по надзору за финансированием политических партий как против избирательного союза „Рестарт Кохтла-Ярве“, так и против избирательного союза „Прогресс“. Предположительно избирательные союзы получили запрещенные пожертвования от компаний, связанных с бизнесменом, который играет ведущую роль в коррупционном скандале в Кохтла-Ярве.

„Абсурдность ситуации добавляет и то, что ключевыми игроками новой коалиции являются люди, которые еще месяц назад объявили своим партнерам недоверие из-за подозрений в коррупции. Сейчас создается новая, но фактически старая коалиция. Очевидно, доверие было восстановлено за 30 дней. Это политика по-кохтлаярвески“, — сказал Одинец.