Временно закрыт погранпункт „Нарва-2“

Соединяющий Нарву и Ивангород пешеходный мост обслуживал в основном местных жителей, по нему переходили границу только граждане Эстонии и люди, имеющие эстонский вид на жительство.

По данным МВД, число пересекающих эстонско-российскую границу сократилось и нерентабельно содержать два пограничных пункта. До закрытия пунктом пропуска „Нарва 2“ пользовались в среднем 300 человек ежедневно. В скором времени на Нарвском пограничном кордоне начнутся преобразования, и для этого необходимо временно найти новые рабочие помещения для некоторых сотрудников, и важным подспорьем здесь будут здания погранпункта „Нарва 2“.