RusDelfi В УКРАИНЕ | „Лучше так, чем с русскими“. Как выживают киевляне без света несколько суток подряд

„Мы теперь такой лайфхак используем. Электричество могут дать, но центральное отопление может не работать. Как только дают электричество - как правило на 4 часа, то мы включаем подогрев пола, параллельно квартиру отапливаем кондиционером. Когда выключается свет, то пол еще держит тепло еще 2-3 часа“, - рассказывает Галина.

Сергей добавляет, что с горячей водой в течение этих двух дней проблем не было. „Повезло, что бойлер, который наполняется водой заранее, держал горячую воду в течение этого времени. Быстро помылись под душем и хорошо. Ванную никто не набирал“, - говорит Сергей.

„Хорошо, что сейчас зима и продукты можно поставить на балкон. Если пройтись по двору нашего ЖК, то можно увидеть, что у многих людей на подоконниках стоят кастрюли“, - говорит Галина.

По словам семейной пары, в морозилке без электричества продукты продержались в холоде два дня, затем же часть пришлось нести на балкон, где холодно. Продукты приходится хранить на балконе еще и по той причине, что электричество сейчас отключают не по расписанию, соответственно неизвестно, как долго может проработать морозильная камера.

Газа в горелке, по оценке Сергея, должно хватить на две недели, если ее использовать каждый день. Объем баллона в газовой горелке - 3 литра. „Это очень удобная штука, потому что этот баллон можно пополнить на любой газовой заправке. Три литра нам обошлось в 110 гривен (2,85 евро)“, - рассказывает Сергей.

„Мы ж не знали, насколько это все серьезно. Сначала у нас даже запасов питьевой воды не было. Теперь, конечно, все есть, в том числе и запасы технической воды. Плита у нас электрическая, приготовить тоже ничего нельзя было. Пришлось купить газовую горелку за 3000 гривен (78 евро). Перед началом войны она стоила 800 гривен (20 евро)“, - рассказывает Сергей Ковтун и обращает внимание, что газовая горелка подорожала в 4 раза.

В случае, если свет будут отключать на более длительное время, например, на неделю, то Ковтуны планируют поехать в загородный дом в город Ржищев, который находится в 80 километрах.

„Несмотря на все, мы не раскисаем. Лучше без света, чем с русскими“, - отмечает Сергей. Он признается, что пока не было света, впервые за несколько лет прочитал книгу. „С картинками, про Майдан, - смеется он над собой. - Там в основном фото, она толстая. - Мы учимся заново читать книги, гаджеты нас отучили“.

Не обошлось и без форс-мажора. По словам супругов, на днях их затопили соседи с пятого этажа. Ковтуны проживают на третьем. „Из-за того, что не было электричества, не было и воды, так как насос работает на электричестве. Соседи открыли кран, чтобы узнать, когда появится вода, но потом забыли про это и ушли из дома. И мы в темноте бегали с тряпками, собирали воду. А ведь еще и соседям, да вообще никому не дозвониться - связи нет“, - добавляет Галина.

„А еще мы столкнулись с тем, что когда начинается тревога, то садики не выдают детей. Ты даже не знаешь, как забрать ребенка. Приезжаешь в садик, а тут объявляют тревогу. Родители стоят, ждут, либо позже приезжают. Это очень большая проблема, когда ты не можешь забрать ребенка“, - рассказывает Галина о сопутствующих проблемах.

Супруги отмечают, что когда нет электричества, то не работают и сирены. То есть, если будет воздушная тревога, об этом тоже не узнать.

Однако если свет отключается, то отключается и интернет. „Потому что мобильные вышки тоже отключаются, - поясняет Сергей. - К середине второго дня без света сидели в полной темноте. К тому времени сели батарейки в фонариках, телефонах, павербанки были тоже на нуле, поэтому мы даже не могли узнать новости“.

„Мои родители живут там. У них есть газ, генератор. Так что мы еще в хорошем положении. Я не знаю, как переживут люди, которые, например, живут на Позняках и у которых нет возможности куда-то уехать“, - говорит Сергей.



ЦЕНТР КИЕВА, СТАЛИНСКИЙ ДОМ



Удаленная работа из кафе

Иванна Дидур с супругом Анатолием и пятилетней дочерью Аней проживают в сталинском доме в центре Киева, недалеко от Национального цирка Украины. По словам Иванны, утром их семья дома завтракать не привыкла. „Ребенок завтракает в саду. Если с утра нет света, то утром используем для подсветки фонарики. Собираемся, отводим ребенка в садик. Я привыкла работать из дома, и пока что в квартире комфортно. Если будет совсем плохо, тогда буду ездить в офис, у нас там будут ставить генератор. А так батарея на моем ноутбуке держит 4 часа. Нам повезло - больше, чем на 4 часа нам свет не отключали“, - рассказывает Иванна.

Однако она признается, что за последнее время все же приходилось выходить с ноутбуком в кафе, чтобы продолжить работу. Кафе, где есть электричество, еще надо поискать.

„Тут же разные группы на каждой улице. Например, если у нас нет света, то в другой группе, которая буквально в 5 минут отсюда - есть. И тогда можно пойти туда в кафе, там поработать, потом у них выключают свет, я иду работать домой обратно. Но в первые дни после попадания ракет, света не было ни у кого. Приходилось искать кафе, где есть генераторы“, - рассказывает Иванна.

В случае, если свет отключают вечером, то, по словам Иванны, их семья ложится спать. „Можно и в телефонах сидеть, но 4 часа не будешь сидеть, особенно когда ребенок дома. И смотреть мультики 4 часа тоже нехорошо. Поэтому мы идем гулять с собакой, наматываем круги, а потом возвращаемся и ложимся спать“, - рассказывает Иванна о новом распорядке дня.