RusDelfi В УКРАИНЕ | „Лучше так, чем с русней“. Как выживают киевляне без света несколько суток подряд
По всей Украине ввели режим аварийных отключений электроэнергии. Киевляне оказались в разных ситуациях. Те, кто проживают в центре, в более выгодном положении: их спасают полы с подогревом, бойлеры и газовые плиты. А вот жители спальных районов в более уязвимом положении
ЖК „НОВАЯ АНГЛИЯ“
50 часов без света и лайфхаки
Семейная пара Галина и Сергей Ковтуны с дочкой (5,5 лет) проживают в ЖК „Новая Англия“. Без света они провели 50 часов.
„Мы ж не знали, насколько это все серьезно. Сначала у нас даже запасов питьевой воды не было. Теперь, конечно, все есть, в том числе и запасы технической воды. Плита у нас электрическая, приготовить тоже ничего нельзя было. Пришлось купить газовую горелку за 3000 гривен (78 евро). Перед началом войны она стоила 800 гривен (20 евро)“, - рассказывает Сергей Ковтун и обращает внимание, что газовая горелка подорожала в 4 раза.
Газа в горелке, по оценке Сергея, должно хватить на две недели, если ее использовать каждый день. Объем баллона в газовой горелке - 3 литра. „Это очень удобная штука, потому что этот баллон можно пополнить на любой газовой заправке. Три литра нам обошлось в 110 гривен (2,85 евро)“, - рассказывает Сергей.
По словам семейной пары, в морозилке без электричества продукты продержались в холоде два дня, затем же часть пришлось нести на балкон, где холодно. Продукты приходится хранить на балконе еще и по той причине, что электричество сейчас отключают не по расписанию, соответственно неизвестно, как долго может проработать морозильная камера.
„Хорошо, что сейчас зима и продукты можно поставить на балкон. Если пройтись по двору нашего ЖК, то можно увидеть, что у многих людей на подоконниках стоят кастрюли“, - говорит Галина.
Сергей добавляет, что с горячей водой в течение этих двух дней проблем не было. „Повезло, что бойлер, который наполняется водой заранее, держал горячую воду в течение этого времени. Быстро помылись под душем и хорошо. Ванную никто не набирал“, - говорит Сергей.
„Мы теперь такой лайфхак используем. Электричество могут дать, но центральное отопление может не работать. Как только дают электричество - как правило на 4 часа, то мы включаем подогрев пола, параллельно квартиру отапливаем кондиционером. Когда выключается свет, то пол еще держит тепло еще 2-3 часа“, - рассказывает Галина.
Когда в доме нет электричества, то Ковтуны заряжают мобильные телефоны при помощи небольшого аккумулятора и инвертора - выпрямителя, который преобразовывает постоянный ток в переменный.
Однако если свет отключается, то отключается и интернет. „Потому что мобильные вышки тоже отключаются, - поясняет Сергей. - К середине второго дня без света сидели в полной темноте. К тому времени сели батарейки в фонариках, телефонах, павербанки были тоже на нуле, поэтому мы даже не могли узнать новости“.
Сопутствующие проблемы и форс-мажор
Супруги отмечают, что когда нет электричества, то не работают и сирены. То есть, если будет воздушная тревога, об этом тоже не узнать.
На вторые сутки Сергей спустился в магазин, в котором есть генератор. Владельцы магазина, который держат турки, разрешили Сергею зарядить телефон в течение 30 минут.
„А еще мы столкнулись с тем, что когда начинается тревога, то садики не выдают детей. Ты даже не знаешь, как забрать ребенка. Приезжаешь в садик, а тут объявляют тревогу. Родители стоят, ждут, либо позже приезжают. Это очень большая проблема, когда ты не можешь забрать ребенка“, - рассказывает Галина о сопутствующих проблемах.
Не обошлось и без форс-мажора. По словам супругов, на днях их затопили соседи с пятого этажа. Ковтуны проживают на третьем. „Из-за того, что не было электричества, не было и воды, так как насос работает на электричестве. Соседи открыли кран, чтобы узнать, когда появится вода, но потом забыли про это и ушли из дома. И мы в темноте бегали с тряпками, собирали воду. А ведь еще и соседям, да вообще никому не дозвониться - связи нет“, - добавляет Галина.
„Несмотря на все, мы не раскисаем. Лучше без света, чем с русней“, - отмечает Сергей. Он признается, что пока не было света, впервые за несколько лет прочитал книгу. „С картинками, про Майдан, - смеется он над собой. - Там в основном фото, она толстая. - Мы учимся заново читать книги, гаджеты нас отучили“.
В случае, если свет будут отключать на более длительное время, например, на неделю, то Ковтуны планируют поехать в загородный дом в город Ржищев, который находится в 80 километрах.
„Мои родители живут там. У них есть газ, генератор. Так что мы еще в хорошем положении. Я не знаю, как переживут люди, которые, например, живут на Позняках и у которых нет возможности куда-то уехать“, - говорит Сергей.
ЦЕНТР КИЕВА, СТАЛИНСКИЙ ДОМ
Удаленная работа из кафе
Иванна Дидур с супругом Анатолием и пятилетней дочерью Аней проживают в сталинском доме в центре Киева, недалеко от Национального цирка Украины. По словам Иванны, утром их семья дома завтракать не привыкла. „Ребенок завтракает в саду. Если с утра нет света, то утром используем для подсветки фонарики. Собираемся, отводим ребенка в садик. Я привыкла работать из дома, и пока что в квартире комфортно. Если будет совсем плохо, тогда буду ездить в офис, у нас там будут ставить генератор. А так батарея на моем ноутбуке держит 4 часа. Нам повезло - больше, чем на 4 часа нам свет не отключали“, - рассказывает Иванна.
Однако она признается, что за последнее время все же приходилось выходить с ноутбуком в кафе, чтобы продолжить работу. Кафе, где есть электричество, еще надо поискать.
„Тут же разные группы на каждой улице. Например, если у нас нет света, то в другой группе, которая буквально в 5 минут отсюда - есть. И тогда можно пойти туда в кафе, там поработать, потом у них выключают свет, я иду работать домой обратно. Но в первые дни после попадания ракет, света не было ни у кого. Приходилось искать кафе, где есть генераторы“, - рассказывает Иванна.
В случае, если свет отключают вечером, то, по словам Иванны, их семья ложится спать. „Можно и в телефонах сидеть, но 4 часа не будешь сидеть, особенно когда ребенок дома. И смотреть мультики 4 часа тоже нехорошо. Поэтому мы идем гулять с собакой, наматываем круги, а потом возвращаемся и ложимся спать“, - рассказывает Иванна о новом распорядке дня.
„Нам еще повезло, у нас есть газ“, - показывает Иванна на плиту и признается, что еще недавно хотела ее заменить на электрическую. Сейчас я думаю, что все-таки лучше оставить газовую плиту, даже если будем делать ремонт на кухне. У нас и отопление свое в доме - котел на газу. Но ему необходимо и электричество, чтобы работать. Если нет электричества, то у нас нет отопления. Может быть достаточно холодно, работать дома становится некомфортно, потому что клацаешь по клавиатуре пальцами и ощущаешь, что они становятся холодными“, - рассказывает Иванна о еще одной причине, по которой приходится работать из кафе.
Работа у Иванны удаленная, а вот ее супруг работает в другом городе на молочном предприятии. Если предприятие встанет, то семья не знает, что делать дальше.
Никто не жалуется
„Путин этого и добивается“, - говорит супруг Иванны Анатолий, который до этого сидел рядом и слушал. „У меня у коллеги на Подоле не было 24 часа света, но все равно лучше так, чем с русней“, - повторяет он слова Сергея Ковтуна. Что примечательно, эти люди даже не знакомы между собой, но оба настроены оптимистично.
„Это наименьшая плата, которую мы можем заплатить. Я ни от кого не слышал, чтобы кто-то жаловался. Я со всеми своими общаюсь, у всех одна позиция - переживем, выкрутимся“, - добавляет Анатолий.
В случае полного блэк-аута семья планирует уехать в загородный дом к родителям Анатолия. „В самой критической ситуации, наверное, придется. В доме есть камин и генератор. Но отец редко включает генератор, поэтому свет у них есть не всегда. В день на генератор уходит 500-700 гривен (13-18 евро), это достаточно дорого“, - признает Анатолий.
„У меня коллега ездил за границу, в Словакию, где купил павербанк, который обеспечивает электричеством всю квартиру. В Украине такой стоит 2600 евро, а в Словакии - 1500 евро. Тоже выход из ситуации“, - говорит Анатолий.
ТРОЕЩИНА - ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ
Евгений и Светлана Шумы со своим сыном-студентом Максимом живут в спальном районе Троещина в панельном 13-этажном доме в двухкомнатной квартире.
„Коррупция и мародерство“
Альтернативной возможности отопления квартиры, как, например, пол с подогревом или теплый воздух от кондиционера здесь нет. К тому же отключения здесь более длительные.
„Часто нет воды, света, а два дня назад еще не было и тепла - батареи отключили. Поэтому мы запасаемся водой заранее. У нас есть газовая горелка, купленная давно. Мы покупали ее за 500 гривен (13 евро), сейчас же их продают за 3000-5000 гривен (78-130 евро). Но это наши реалии: коррупция, мародерство - не знаю, как это назвать правильно“, - рассуждает Евгений.
„Вокруг нас большинство домов девятиэтажные, у них стоят газовые плиты. Когда строили, то в дома, которые выше 9 этажей, газ не проводили. Поэтому у нас электроплита, нам сложнее. Приходится использовать газовую горелку“, - говорит Евгений.
Мужчина показывает самодельные фонарики, которые семья использует, когда в доме нет света. Две пластиковые банки, в которых аккумуляторы. К ним подключена 12-вольтовая светодиодная лента. „Я сделал себе такие штуки за последние пару месяцев. На рынке купил метровую светодиодную ленту, порезал ее на куски. Внутри банки аккумуляторы, еще подключил советский тумблер, чтобы включать и выключать. Почему использовал банки? А так удобнее - аккумуляторы не болтаются“, - рассказывает Евгений.
По его словам, аккумулятор из банок вынимается легко: зарядил, когда есть свет и обратно в банку. Когда в доме появляется свет, то в квартире начинается активная деятельность: готовка, стирка. „Потом бежишь к компьютеру, чтобы поработать. Работы сейчас немного, хоть она и удаленная. Как-то вот так и выживаем“, - рассказывает Евгений.
Питьевую воду Светлана и Евгений набирают в специальных пунктах. Техническую воду (для туалета) набирают в озере, рядом с домом. „Как-то отключили воду, мы не успели ее набрать. В туалет же надо как-то ходить, - поясняет Евгений. - И в этом плане нам удобно, что озеро рядом с домом. Тут рядом и затока Днепра, и затока Десны, можно с ведрами ходить с утра до вечера“.
Балкон „прокормит“ 3-4 месяца
По словам супруги Евгения Светланы, часть продуктов из холодильника была перенесена на застекленный балкон, где сейчас минусовая температура.
„Некоторые продукты из морозильника пришлось перерабатывать, чтобы они не пропали. Перец растаял, пришлось делать из него лечо и закатывать в банки. Была перекрученная клубника с сахаром, ее тоже пришлось перекипятить и закатать в банки“, - рассказывает Светлана.
Евгений показывает шкафы в квартире и балкон, которые забиты продуктами. Мужчина поясняет, что это запасы на тот случай, если в магазинах закончится еда.
„У нас тут на месяца три-четыре еды хватит. Балкон обеспечит.
Тут крупы. 9 кг риса. Итальянская вермишель - 20 пачек. Всякие банки. Не будет хлеба, то вот, есть мука, будем сами печь хлеб. Правда, если будет электричество“, - уточняет он.
Евгений и Светлана признаются, что боятся возможных обстрелов и попаданий в дом снарядов. „Если будут обстрелы и балкон вдруг упадет, то мы останемся без ничего. Стены нас как-то защитят. Когда весной бомбили, мы выходили в коридор, там же спали“, - вспоминает Светлана.
Ехать некуда
Что будет дальше, если бомбежки продолжатся и свет будут отключать на несколько суток, Шумы не знают. Евгений не исключает, что, возможно, придется все бросать и уезжать. Но куда уезжать - он не знает.
„Сосед говорит, что нужно покупать газовой баллон, ставить на него казан с камнями и так греться. Мы уже запаслись свитерами и одеялами. Накупили электропростыней, но пока их не использовали. Позавчера вырубили все - электричество, воду и тепло. За два дня температура в нашем доме опустилась до 17 градусов. В принципе, не критично, притом что на улице был ноль. У нас бетонный дом и если что-то случится, то он превратится в клетку. Что ж, будем ходить греться в специальные пункты пункты обогрева“, - не исключает Евгений.
„Уехать мы никуда не можем, во-первых, мужчин не выпускают, но у меня с женой моменты есть по здоровью, мы не можем выехать в принципе. Будем выживать. Думаю, выживем. Если тут не будет отопления, а где-то будет, придется объединяться, у кого-то ночевать. Если люди будут объединяться, все будет нормально, вытянем. Если не объединяться, то будет сложнее“, - констатирует Евгений.