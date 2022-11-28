Чемпион мира по боксу угрожает Месси расправой за оскорбление футболки Мексики

После победы игроки сборной Аргентины эмоционально праздновали свой триумф в раздевалке с песнями и танцами.

В одном из моментов Месси отбросил от себя ногой футболку сборной Мексики, которая лежала на полу.

Это вызвало очень бурную реакцию мексиканцев в соцсетях.

Так мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес возмутился поступком аргентинца и высказал свое негодование в своем твиттере.

„Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не о стране (Аргентине), а о Месси и плохом поступке, который он совершил“, – заявил Альварес.

Многие болельщики Аргентины принялись оправдывать Месси. В защиту также встал экс-форвард сборной Аргентыны Серхио Агуэро.

„Мистер Канелло, не делайте из этого проблему. Вы, наверное, не знаете о том, что происходит в футбольной раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после окончания игры через пот. Кроме того, вы можете видеть, что Месси делает движение, чтобы снять бутса, и только случайно задевает футболку“, – написал Агуэро.