Чемпион мира по боксу угрожает Месси расправой за оскорбление футболки Мексики(1)
Сборная Аргентины обыграла во втором туре ЧМ-2022 сборную Мексики (2:0). Игра закончилась для Лионеля Месси не только важной победой, но и громким скандалом.
После победы игроки сборной Аргентины эмоционально праздновали свой триумф в раздевалке с песнями и танцами.
В одном из моментов Месси отбросил от себя ногой футболку сборной Мексики, которая лежала на полу.
Это вызвало очень бурную реакцию мексиканцев в соцсетях.
Так мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес возмутился поступком аргентинца и высказал свое негодование в своем твиттере.
„Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не о стране (Аргентине), а о Месси и плохом поступке, который он совершил“, – заявил Альварес.
Многие болельщики Аргентины принялись оправдывать Месси. В защиту также встал экс-форвард сборной Аргентыны Серхио Агуэро.
„Мистер Канелло, не делайте из этого проблему. Вы, наверное, не знаете о том, что происходит в футбольной раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после окончания игры через пот. Кроме того, вы можете видеть, что Месси делает движение, чтобы снять бутса, и только случайно задевает футболку“, – написал Агуэро.