В воскресенье мужчина зарезал своего собутыльника и вызвал на место полицию

В Центр тревоги о совершении тяжкого преступления сообщил сам подозреваемый, который после этого остался на месте дожидаться полицию. „По предварительным данным, в ходе совместного распития алкоголя у мужчин возник конфликт, в ходе которого 58-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего острым предметом. Пострадавший скончался от полученных ран на месте“, - сообщила начальник следственной группы Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп.

„Мотив для совершения этого тяжкого преступления и другие обстоятельства сейчас выясняются, но печальный факт состоит в том, что большиство тяжких насильственных преступлений, в том числи и убийства, совершаются в состоянии опьянения. Под влиянием алкоголя стороны конфликта не могут разрешить его на словах, они становятся склонными к насилию, и в худшем случаи конфликты завершаются чьей-то смертью“, - добавила Мюрсеп.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма пояснила, что подозреваемый мужчина задержан на двое суток. „За это время нужно будет собрать как можно больше улик, чтобы решить - есть ли основания ходатайствовать перед судом об аресте мужчины“, - сказала Пикма.

Следствие ведет Идаская префектура, руководит расследованием Вируская окружная прокуратура.