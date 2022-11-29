ВИДЕО | „Самое спокойное дежурство всегда — в пятницу 13“. Как работает ночной патруль

„Glock 19, стреляющий до семи метров электрошокер „тэйзер“, перцовый баллончик, резиновая дубинка и фонарик – вот стандартная экипировка, заступающего в патруль полицейского. Машина дополнительно укомплектована дорожными шипами, баллистической защитой, щитом и шлемом – это минимальный джентльменский набор“, – шутит Артур Гельвей.

„Ночью, конечно, сложней работать. Обычно люди в это время спят, а мы должны дежурить. Как, например, работает скорая помощь: обслужит вызов и возвращается в свой филиал отдыхать. Мы этого себе позволить не можем. Если нет работы, то мы должны „сами себе ее найти“, – рассказывает Артур Гельвей.

За сутки в патруле машина в среднем проезжает 150-200 км, но если экипаж работает за городом, то эта цифра легко доходит и до 400 км. Рекордсменом в этой категории стала машина, проехавшая за месяц 13 000 км. Однако даже подобные разъезды не бессмысленны. „Когда полиция присутствует в каком-то месте, то и безопасность в этом месте тоже увеличивается. Если какой-то преступник, или человек с дурными умыслами захочет что-то сделать, то, завидев полицию, он скорее всего передумает, – объясняет руководитель патрульной группы.

Каждая смена начинается с инструктажа, а что происходит после – смотрите в нашем видео!