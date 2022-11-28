Компания Boeing предложила Пентагону производить дешевые малогабаритные бомбы для Украины дальностью 150 км

Снаряд GLSDB состоит из ракетного двигателя M26 и бомбы малого диаметра GBU-39. Стоимость боеприпаса составляет всего 40 тысяч долларов, а двигатель M26 весьма распространен, что делает производство снаряда недорогим и легкодоступным.

Дальность полета GLSDB составляет около 150 километров — как отмечает Reuters, это позволит Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые ранее были вне досягаемости.

Первые такие бомбы могут быть поставлены Украине уже весной 2023 года. По словам источников Reuters в оружейной отрасли, GLSDB является лишь одним из нескольких вариантов по запуску в производство нового оружия для Украины.

По мере затягивания боевых действий Украина просит у Запада все большее количество оружия. При этом в США в последнее время выказываются опасения, что запасы вооружений на собственных складах из-за помощи Украине падают до опасно низкого уровня..