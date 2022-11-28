Скандал на скандале: Это’О год руководит камерунским футболом. И бесит абсолютно всех

После давки на стадионе во время домашнего Кубка Африки Это’О позвал на тренировку семьи жертв, а потом сравнил футбол с войной

Президентский срок Это’О начался с трагедии: на домашнем для Камеруна Кубке Африки во время матча сборной с Коморами в ⅛ финала случилась давка. 8 человек погибли, еще 38 пострадали (у 7 из них были серьезные травмы).

Футболисты попросили Это’О перевести бонусы (по 85,5 тысячи долларов) за выход в плей-офф семьям жертв, но у главы федерации был свой план – сначала он пригласил семьи погибших и пострадавших на тренировку Камеруна (там даже устроили фотосессию), а потом неоднозначно настроил сборную на полуфинал с Египтом: „У нас есть одна цель – это следующая игра в четверг. Вам нужно использовать эту возможность. Готовьтесь, потому что это будет война“.

Тренер сборной Египта Карлуш Кейруш не понял этих слов. „Очень плохое послание народу Камеруна, – сказал Кейруш ESPN. – Думаю, он забыл, что камерунцы погибли на стадионе несколько дней назад, поэтому объявление войны перед одной игрой показывает, что он ничему не научился за время, проведенное в профессиональном футболе. Очень неудачный комментарий, потому что футбол – это не война“.

Мотивация от Это’О не помогла – Камерун проиграл по пенальти и не вышел в финал.

На Кубке Африки Камерун подозревали в подделке тестов на ковид. После слухов Это’О досталось от генсека минсвязи

Скандалов во время Кубка Африки было много: например, Камерун обвинили в подделке тестов на коронавирус. За весь турнир в их сборной выявили всего четырех зараженных, в то время как у Сенегала ко второй игре группового этапа заболели 10 человек, а Коморы к ⅛ финала остались без вратарей.

Это’О назвал эти обвинения „нездоровыми“, но история не схлопнулась. На Самюэля налетел Феликс Зого, генеральный секретарь Министерства связи Камеруна.