Большунов - Клэбо : „Поздравляю с Большим хрустальным глобусом-2022/23“

Трехкратный олимпийский чемпион обратился к Клэбо через журналиста TV2 Эрнста Лерсвеена, которому ранее дал интервью, пишет Sports.ru.

„Думаю, ты сможешь взять все медали чемпионата мира.

Скажи ему (обращается к журналисту, который передал сообщение Клэбо), что я поздравляю его с Большим хрустальным глобусом сезона-2022/23“, – написал Большунов на норвежском языке, используя переводчик.

„Что я могу сказать? Хе-хе, это было немного неожиданно. Мне как спортсмену досадно, что не все лучшие выходят на старт гонок, в том числе и Большунов, но сейчас ситуация такова, что это невозможно. Я со своей стороны могу лишь бегать на лыжах настолько быстро, насколько возможно“, – ответил Клэбо.

На первом этапе Кубка мира в Руке Клэбо победил в каждой из трех гонок. Сборная России отстранена от соревнований.

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