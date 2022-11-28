МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо Михаилу Кылварту: клевета на правительство и оправдание вандалов должны прекратиться!
Профессор Рейн Руутсоо вспоминает об обстоятельствах „Бронзовой ночи“ и отмечает, что эстонское государство раскалывают провокаторы, мечтающих восстановить Российскую империю из руин.
Вот уже почти пятнадцать лет воспоминания о разграблении старого Таллинна под крики „Россия, Россия!“ являются очень болезненными. Я, как профессиональный историк, запечатлел эти две ночи в центре города. Обзоры этих событий русскоязычными журналистами (некоторые из них работают на финансируемых налогоплательщиками медиа-каналах) подрывают эстонское правительство, которое обвиняется в якобы нарушении некоего договора. И в то же время, даже оправдывая вандализм («справедливый“ гнев обманутых!), эстонское правительство обвиняют в том, что оно раскалывает население.