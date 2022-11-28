МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо Михаилу Кылварту: клевета на правительство и оправдание вандалов должны прекратиться!

Вот уже почти пятнадцать лет воспоминания о разграблении старого Таллинн а под крики „Россия, Россия!“ являются очень болезненными. Я, как профессиональный историк, запечатлел эти две ночи в центре города. Обзоры этих событий русскоязычными журналистами (некоторые из них работают на финансируемых налогоплательщиками медиа-каналах) подрывают эстонское правительство, которое обвиняется в якобы нарушении некоего договора. И в то же время, даже оправдывая вандализм («справедливый“ гнев обманутых!), эстонское правительство обвиняют в том, что оно раскалывает население.

В этом же контексте поднимается одна из любимых тем Михаила Кылварта – перенос Бронзового солдата, так называемого „Алеши“ из Тынисмяэ. Когда танк с красной звездой на башне был перенесен из Нарвы, Кылварт пригрозил возможностью повторения так называемой „Бронзовой ночи в Нарве“, обостряя противостояние. Кылварт опроверг информацию, переданную мэром Риги, о том, что он заявил, что „передача Бронзового солдата была худшим решением в истории Эстонии или, по крайней мере, Таллинна“. Но Кылварт просто повторяет одно из своих любимых высказываний, что „перенос Бронзового солдата в 2007 году можно было организовать иначе, мирно и солидно, без эскалации - для этого даже была договоренность с ветеранской организацией“. Он никогда не приводил никаких доказательств своих утверждений. И как обычно, он пытается получить голоса русскоязычных избирателей при помощи выдумок. Ведь он солгал и задушил предложение „зеленых“ переименовать Московский бульвар в Киевский. В Таллинне „не принято переименовывать улицы“!