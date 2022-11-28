ОТ РЕДАКЦИИ | Берегитесь, на дорогах зима!

Минувшие выходные принесли плохие новости о дорожном движении: в субботу произошла авария с летальным исходом близ поселка Мярьямаа, а день спустя водители эстонского автобуса попали в тяжелое столкновение с грузовой машиной в северной Латвии, и один из водителей погиб.

То, что зимой от водителя требуется предельная осторожность и совсем иные методы вождения при плохих погодных условиях - давно всем известно. Если взглянуть на статистику последних лет, то обнаружится, что лучшими годами для дорожного движения были 2017 и 2019, когда зима была аномально теплой и почти бесснежной. Так, в 2017 году на эстонских дорогах погибло 48 человек, что является своеобразным рекордом после 1991 года - после восстановления независимости - когда на дорогах погибало мало людей.

Зимний период приносит для водителей новые опасности: обледеневшие дороги (так называемый „черный лед“), снежные заносы, слякоть. Особенно опасны дороги в начале зимы, поскольку часть водителей с пренебрежением относится к изменившимся дорожным условиям и часто не обращает внимания на правила вождения зимой. Многое зависит и от технического состояния машины: от изношенности резины, тормозов, ходовой. Пословица о том, что сани нужно готовить летом - по-настоящему хороший совет для подготовки к нашей зиме.

На парковках возле больших торговых центров можно часто заметить, что немало водителей до сих пор стараются обойтись летней резиной или же резиной зимней, у которой совершенно изношен протектор. Экономия в данном случае происходит на безопасности, часто - ценой здоровья и жизни не только самого водителя, но и тех участников движения, которым не посчастливилось столкнуться с таким безответственным и неподготовленным автовладельцем.