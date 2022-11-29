29.11.2022, 11:20
Самый большой рост цен на продовольственную корзину за 30 лет. У бедных нет денег, а богатые живут на сбережения и в кредит(17)
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По статистике, из-за роста цен на продукты питания и жилье несколько десятков тысяч эстонских семей уже вынуждены остаться без денег и голодать. Средний класс все еще продолжает шиковать за счет сбережений и кредитов, - пишет Delfi Ärileht.
Я стою с женой перед прилавком с сыром. „С ума сойти, эти цены растут каждый день!“ — возмущается она. Помню, несколько лет назад она отправила меня в магазин с инструкцией: „Если сыр стоит меньше четырех евро за килограмм, то это уже неплохая цена. Покупай!“ На данный момент цена за килограмм составляет чуть менее восьми евро и только со скидкой. Полка над этими ценниками уже пуста.