Новости Эстонии
29.11.2022, 11:20

Самый большой рост цен на продовольственную корзину за 30 лет. У бедных нет денег, а богатые живут на сбережения и в кредит

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Продукты питания за год подорожали почти на треть, производители предупреждают, что цены будут расти и дальше
Продукты питания за год подорожали почти на треть, производители предупреждают, что цены будут расти и дальше
ФОТО: Shutterstock

По статистике, из-за роста цен на продукты питания и жилье несколько десятков тысяч эстонских семей уже вынуждены остаться без денег и голодать. Средний класс все еще продолжает шиковать за счет сбережений и кредитов, - пишет Delfi Ärileht.

Я стою с женой перед прилавком с сыром. „С ума сойти, эти цены растут каждый день!“ — возмущается она. Помню, несколько лет назад она отправила меня в магазин с инструкцией: „Если сыр стоит меньше четырех евро за килограмм, то это уже неплохая цена. Покупай!“ На данный момент цена за килограмм составляет чуть менее восьми евро и только со скидкой. Полка над этими ценниками уже пуста.

Магазины стали пересматривать цены в несколько раз чаще, чуть ли не каждый день. Директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист говорит, что в период коронавируса и до войны цены в продуктовом магазине менялись раз в неделю и максимум на 200 продуктов, но неожиданное ценовое давление со стороны производителей и поставщиков заставило их пересматривать до четырех раз в неделю и разом на 300-400 товаров. Стремительно растущие цены на продукты питания неизбежно сказываются на наших кошельках и образе жизни.

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