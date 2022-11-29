Самый большой рост цен на продовольственную корзину за 30 лет. У бедных нет денег, а богатые живут на сбережения и в кредит

Я стою с женой перед прилавком с сыром. „С ума сойти, эти цены растут каждый день!“ — возмущается она. Помню, несколько лет назад она отправила меня в магазин с инструкцией: „Если сыр стоит меньше четырех евро за килограмм, то это уже неплохая цена. Покупай!“ На данный момент цена за килограмм составляет чуть менее восьми евро и только со скидкой. Полка над этими ценниками уже пуста.

Магазины стали пересматривать цены в несколько раз чаще, чуть ли не каждый день. Директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист говорит, что в период коронавируса и до войны цены в продуктовом магазине менялись раз в неделю и максимум на 200 продуктов, но неожиданное ценовое давление со стороны производителей и поставщиков заставило их пересматривать до четырех раз в неделю и разом на 300-400 товаров. Стремительно растущие цены на продукты питания неизбежно сказываются на наших кошельках и образе жизни.